Real Madrid : quel est ce record de Cristiano Ronaldo que peut battre Kylian Mbappé avant la fin de l'année ?

Auteur d’un nouveau doublé avec le Real Madrid, mercredi soir, en Coupe d’Espagne, Kylian Mbappé pourrait battre un record de Cristiano Ronaldo avant la fin de l’année.

Il continue d’affoler les compteurs. Kylian Mbappé s’est encore illustré, mercredi soir, pour éviter au Real Madrid une terrible désillusion sur la pelouse de Talavera, club de 3e division, en 16e de finale de la Coupe d’Espagne (2-3). Aligné à la pointe de l’attaque madrilène, l’attaquant français a inscrit un doublé pour porter son total à 28 buts en 23 matchs avec les Merengues depuis le début de la saison.

Le capitaine de l’équipe de France, plus que jamais meilleur buteur de son équipe et seule véritable satisfaction de la formation madrilène, a surtout inscrit ses 57e et 58e buts en 2025. Il n’est plus qu’à une petite longueur du record de Cristiano Ronaldo, qui avait trouvé le chemin des filets à 59 reprises avec le Real Madrid en 2013.

Et l’ancien joueur du PSG et de Monaco aura l’occasion d’égaler voire même dépasser le quintuple Ballon d’or, ce samedi, lors de la venue du FC Séville pour le dernier match de l’année du Real Madrid. A lui de la saisir. Et aux hommes de Xabi Alonso, dont l’avenir sur le banc des Merengue est toujours aussi incertain, d’éviter une nouvelle contre-performance pour ne pas voir le FC Barcelone, qui compte quatre points d’avance, prendre ses distances en tête du classement.