59 buts en 2025 : Kylian Mbappé égale le record de buts en une saison avec le Real Madrid de Cristiano Ronaldo

Buteur face au FC Seville dans la victoire du Real Madrid (2-0) pour le compte de la 17e journée de Liga, Kylian Mbappé a égalé un record de Cristiano Ronaldo, ce samedi 20 décembre.

Une année historique. En atteignant ce soir la barre des 59 buts toutes compétitions confondues avec le Real Madrid, Kylian Mbappé a égalé un record du Portugais Cristiano Ronaldo.

Le Français, large meilleur buteur de Liga avec 18 réalisations en 18 matchs, a trouvé la faille en fin de rencontre (86e minute) sur pénalty. Il a permis à son équipe de faire le break, après que Jude Bellingham a ouvert le score, en première mi-temps.

Kylian Mbappé has done Cristiano Ronaldo's celebration after his goal 🤍

pic.twitter.com/tlYLm9DdJj — عمرو (@bt3) December 20, 2025

59 réalisations : Une année record

Au total, sur l'année civile 2025, le natif de Bondy a inscrit 59 buts : 39 en Liga, 14 en Ligue des champions, 4 en Coupe du Roi et 2 en Coupe du monde des clubs.

🚨⭐️ OFFICIAL: Kylian Mbappé equals Cristiano Ronaldo’s record with 59 goals in one calendar year at Real Madrid.



Legendary. 🇫🇷 pic.twitter.com/GwL2XAj1RZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 20, 2025

Cette performance individuelle exceptionnelle égale la meilleure année civile de la légende Cristiano Ronaldo, qui avait également inscrit 59 buts en 2013. Pour le clin d'oeil, le Français a donc décidé de célébrer son 59e but de l'année 2025 en imitant la célébration iconique de son idole. Le Français n'aura pas l'occasion de battre ce record, cette rencontre de championnat constituant le dernier rendez-vous des Madrilènes cette année.

Collectivement, cette victoire du Real Madrid permet au club de la capitale de revenir à une longueur du FC Barcelone, qui défie Villareal ce dimanche 21 décembre.