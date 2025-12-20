Boxe : Anthony Joshua terrasse Jake Paul par KO

Le match de boxe très attendu entre Anthony Joshua et Jake Paul, l’ex-youtubeur américain devenu boxeur, ce vendredi 19 décembre, s'est soldé par un KO de l'ancien champion britannique des poids lourds IBF, WBA et WBO.

Une victoire sans surprise. Un an après sa victoire mitigée face à la légende de la boxe Mike Tyson, Jake Paul, influenceur américain devenu promoteur et boxeur professionnel, a été mis KO par Anthony Joshua, champion olympique en 2012 et ancien champion du monde unifié, ce vendredi 19 décembre.

Le Britannique s’est imposé au sixième round de leur combat au Kaseya Center de Miami, en Floride (États-Unis), diffusé par Netflix, pour une bourse estimée à 184 millions de dollars.

«Ce n'était pas ma meilleure performance, l'objectif final était de coincer Paul, de le plaquer au sol et de le blesser [...] Ça a pris un peu plus de temps que prévu [...] Jake Paul a vraiment bien joué ce soir. Il s'est relevé à plusieurs reprises. Mais finalement, mon direct du droit a fait mouche», a déclaré le vainqueur de 36 ans sur le ring après la rencontre qui a fait couler beaucoup d'encre.

En effet, de nombreux passionnés et professionnels ont critiqué la différence de gabarit significative entre les deux combattants, l'ancien créateur de contenu pesant près de 24 kg de moins que son adversaire lors de leurs derniers affrontements respectifs, ainsi que l'écart d'expérience significatif.

Âgé de 28 ans, Jack Paul a été envoyé au tapis pour la première fois de sa carrière professionnelle à 1 min 31 s du sixième round, après sa quatrième chute. Il n'est pas parvenu à se relever avant le décompte final de l'arbitre dans ce combat initialement prévu en huit rounds.

«Une belle petite raclée»

«Anthony est un grand combattant, je me suis fait laminer [...] une belle petite raclée infligée par l'un des meilleurs de tous les temps. Honnêtement, je ne suis pas surpris, j'étais juste épuisé, à force de supporter son poids. Je pense qu'avec un meilleur cardio, j'aurais pu continuer à me battre. J'ai fait de mon mieux», a-t-il déclaré lors de son interview sur le ring, la bouche en sang.

Plus tard, le boxeur a révélé sur Instagram avoir une double fracture de la mâchoire, écrivant : «mâchoire cassée les gars merci pour tout le soutien je vais bien».

Grand outsider avant le combat, Jack Paul devait initialement affronter l’Américain Gervonta Davis, autre grand nom mais d’une catégorie de poids bien inférieure, mais a changé ses plans le mois dernier après les nouvelles accusations de violences domestiques lancées contre l'athlète.

Son palmarès comprenait notamment une victoire à l'unanimité contre l'ancien champion des poids moyens Julio Cesar Chavez Jr. en juin dernier, et il restait sur six victoires consécutives depuis sa seule défaite, une décision partagée contre Tommy Fury en février 2023.

L'ancien youtubeur a vaincu Mike Tyson, alors âgé de 58 ans, par décision unanime le 16 novembre 2024 dans un combat qui a généré les plus importantes recettes de l'histoire de la boxe aux États-Unis, hors de Las Vegas, dépassant les 18 millions de dollars, selon Most Valuable Promotions.