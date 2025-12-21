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Badminton : combien le Français Christo Popov va-t-il toucher pour son titre historique aux World Tour Finals ?

Christo Popov a battu le n°1 chinois Shi Yu Qi. [Abaca / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Ce dimanche 21 décembre, Christo Popov est entré dans l’histoire du badminton français en remportant les World Tour Finals de badminton en Chine.

A jamais le premier. Le badiste Christo Popov a écrit une nouvelle page du badminton français en s’offrant dimanche les World Tour Finals de badminton en Chine. Le joueur de 23 ans, 8e au classement mondial, a réalisé un double exploit puisqu'il a battu le n°1 chinois Shi Yu Qi, en deux manches 21-19, 21-9.

A Hangzhou, Popov a réalisé un parcours parfait, avec 100% de victoires avec des succès contre le Danois Anders Antonsen et le Thaïlandais Kunlavut Vitidsarn, respectivement troisième et deuxième mondiaux. Avant de terminer par le n°1 mondial.

Grâce à cette victoire de prestige, le petit frère de Toma Junior Popov va repartir avec un joli chèque promis au vainqueur de ce World Tour Finals. En effet, il va toucher 240.000 dollars (204.000 euros).

Sur le même sujet Badminton : combien Christo Popov va-t-il toucher après sa défaite en finale des Internationaux de France ? Lire

La dotation des World Tour Finals

Vainqueur : 240.000 dollars (204.000 euros)
Finaliste : 120.000 dollars (102.000 euros)
Demi-finaliste : 60.000 dollars (51.000 euros)
3e de groupe : 33.000 dollars (28.000 euros)
4e de groupe : 18.000 dollars (15.300 euros)

BadmintonSportChristo Popov

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