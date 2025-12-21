CAN 2025 : le but exceptionnel inscrit par le Maroc lors de sa victoire contre les Comores (vidéo)

Pour son entrée en lice à la CAN 2025, le Maroc est venu à bout des Comores, ce dimanche, grâce notamment à un retourné acrobatique exceptionnel inscrit par Ayoub El-Kaabi (2-0).

Des débuts rêvés pour le Maroc et Ayoub El-Kaabi. Pour leur entrée à la CAN 2025, organisée sur leurs terres, les Lions de l’Atlas sont venus à bout des Comores, ce dimanche, sur la pelouse du stade Prince Moulay Abdellah de Rabat (2-0). Et alors que le coup d’envoi de cette 35e édition a été donné sous une pluie battante, qui n’a pas refroidi les 60.000 spectateurs rassemblés dans les tribunes, les Marocains ont fait la différence et sauté la défense comorienne peu avant l’heure de jeu.

أيـــوب الـــكـــعـــبـــي يسجّل هدفًا خياليًا من ضربة مقصية 🤩



Ayoub El Kaabi scores a spectacular bicycle kick goal!✂️🤯#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/KAGlpWvRXY — Équipe du Maroc (@EnMaroc) December 21, 2025

Après avoir obtenu un pénalty, manqué par Soufiane Rahimi (11e), Brahim Diaz a débloqué la situation en étant à la conclusion d’une action parfaitement construite par les hommes de Walid Regragui (55e). Mais le bijou de la soirée a été réalisé par Ayoub El-Kaabi à quart d’heure du coup de sifflet final.

Moins de dix minutes après son entrée en jeu, l’attaquant de l’Olympiakos s’est distingué avec un retourné acrobatique exceptionnel pour doubler la mise. Sur un centre dans la surface d’Anass Salah-Eddin, le numéro 20 de l’équipe du Maroc s’est envolé dans les airs pour propulser le ballon au fond des filets et rendre fou de joie tout un peuple (74e).

Avec ce succès conquis sans Achraf Hakimi, resté sur le banc des remplaçants, le Maroc a parfaitement réussi son entrée dans cette Coupe d’Afrique des Nations et assumé son statut de favori avant d’affronter le Mali (26 décembre) puis la Zambie (29 décembre), tout en enchaînant une 19e victoire consécutive.