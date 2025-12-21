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Cérémonie d'ouverture de la CAN 2025 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

La cérémonie d'ouverture de la CAN 2025 se déroule au stade Moulay Abdellah de Rabat. [BackpagePix / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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La cérémonie d’ouverture de la CAN 2025, la 35e édition de la Coupe d’Afrique des Nations, a lieu ce dimanche 21 décembre à Rabat, au Maroc.

Que la fête commence. Avant le tout premier match de la CAN 2025, ce dimanche, entre le Maroc, pays hôte, et les Comores, il y aura la cérémonie d’ouverture dans le somptueux stade Moulay Abdellah de Rabat.

Cette cérémonie devrait allier protocoles officiels et spectacles artistiques tout en mettant en avant, comme lors de toute cérémonie d’ouverture, l’identité culturelle du pays à travers des tableaux.

Sur le même sujet Maroc-Comores, match d’ouverture de la CAN 2025 : à quelle heure et sur quelle chaîne ? Lire

Programme TV

Cérémonie d’ouverture
CAN 2025
Dimanche 21 décembre
18h30 sur beIN SPORTS 1, disponible via MyCanal

CAN 2025Quelle heure quelle chaîneFootball

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