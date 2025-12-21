«Cette CAN va être exceptionnelle» : histoire, enjeux, tour d'horizon individuel et collectif, le journaliste Saïd El Abadi décrypte cette édition 2025 très attendue

Après deux années d'attente, la CAN revient au Maroc ce dimanche 21 décembre. En marge de la première rencontre de cette édition 2025, entre les Lions de l'Atlas et les Comores (20h), le journaliste Saïd El Abadi nous explique tout ce qu'il faut savoir sur cette compétition.

Un sommet du football international. La troisième compétition de sélections la plus suivie du monde débute ce dimanche 21 décembre, à Rabat (Maroc). Pour présenter cette édition on ne peut plus palpitante, CNEWS s'est entretenu avec le journaliste Saïd El Abadi, récemment auteur du livre «L'Histoire du Football Africain».

La CAN débute aujourd'hui. Le Maroc s’avance en favori de cette compétition. Une série de victoires incroyable depuis mars 2024. Une position idéale, ou au contraire beaucoup de pression à gérer, qui plus est à domicile ?

Si l’on se fie uniquement aux statistiques, c’est vrai que le fait que le Maroc ait remporté 18 victoires consécutives peut contribuer à les placer en favoris. Mais le problème et tous les spécialistes le savent, c’est l’adversité rencontrée par les Lions de l’Atlas. Mozambique, Ouganda, Tanzanie… Il n’y a pas vraiment de cador. Ce n’est pas totalement rassurant.

Pour les joueurs, c’est tant mieux, il vaut mieux arriver avec ces victoires pour la confiance. Mais ce ne sont pas ces équipes que le Maroc va jouer à la CAN. Alors oui, en phase de poules, Comores, Mali et Zambie, ça pourrait le faire, normalement. Mais ensuite ? C’est là où les interrogations persistent. Sur la scène continentale, le Maroc n’est pas encore un grand. Il y a cette Coupe du Monde 2022 avec cette demi-finale, mais la sélection n’a pas remporté la CAN depuis 1976 et n’a pas fait de finale depuis 2004.

En 2022, le Maroc a réalisé deux exploits majeurs en sortant coup sur coup l'Espagne et le Portugal, lors de la Coupe du Monde tenue au Qatar © Icon Sport

Son meilleur résultat depuis est un quart de finale, à deux reprises. Quelle expérience ont les joueurs sur le continent ? L’autre interrogation est autour de la pression que va subir ce groupe. C’est même au-delà de la pression. Il y a une attente énorme de la part de tout un peuple et même de la part des responsables politiques. Le fait d’avoir beaucoup investi, d’avoir encadré le football ces dernières années et d’avoir de beaux résultats avec les autres sélections, que ce soit les féminines ou les jeunes, cela ne cesse de faire grandir les enjeux.

On ne peut pas savoir comment cette équipe va réagir face à tout cela, d’autant qu’en 2024, juste après l’exploit de la Coupe du Monde au Qatar, la réponse n’a pas été rassurante, avec une élimination dès les 1/8e de finale contre l’Egypte. Est-ce que Walid Regragui a pu travailler là-dessus depuis ? Là est toute la question.

On sait à quel point le football africain est homogène, que les matchs sont tous très difficiles à gagner. Mais si vous deviez n’en retenir qu’une, quelle équipe serait celle qui vous ferait le plus peur, en tant que fan des Lions de l’Atlas ?

Le Sénégal ! Quand on analyse le groupe qui a été sélectionné, c’est l’équipe qui me semble la plus complète, avec un fort potentiel, de l’expérience, de la sérénité, sur toutes les lignes. Ce n’est pas rassurant quand on est l’adversaire. C’est puissant, fort et ça joue parfaitement au ballon. J’aime aussi beaucoup le travail de Pape Thiaw, qui a superbement pris la suite d’Aliou Cissé, selon moi. Il excelle dans ce rôle de «grand frère». J’aime beaucoup voir jouer cette équipe. Bien sûr, la question de la pression se posera aussi. Mais je pense que le Sénégal est armé pour aller au bout.

Pour ce qui est des outsiders, j’ai envie de suivre la RDC, dans la continuité de ses beaux barrages et qui a rendez-vous pour la dernière étape intercontinentale au mois de mars. Enfin, l’Afrique du Sud, que l’on ne connaît que trop peu en Europe. Mais pour les suiveurs de football africain, c’est un véritable poil à gratter car ils calquent leur football sur celui de leurs deux clubs majeurs : les Orlando Pirates et les Mamelodi Sundowns, qui brillent souvent lors de la Ligue des Champions africaine.

On a parlé d’équipes, mais cette CAN va aussi être un rendez-vous majeur pour certaines légendes. Achraf Hakimi dans la continuité d’une saison extraordinaire et en plein «prime», Mohamed Salah pour peut-être sa dernière et toujours à la recherche de ce trophée international qui lui manque tant, Sadio Mané, et plein d’autres. Est ce qu’une trajectoire va particulièrement retenir votre attention ?

Il n’y en a pas qu’une, évidemment, mais celle de Mohamed Salah m’intéresse particulièrement. Suivre la CAN, c’est forcément suivre l’Egypte, parce qu’il ne faut jamais enterrer une telle sélection.

Véritable légende du football africain, Mohamed Salah n'a encore remporté aucun titre avec sa sélection, pourtant pays le plus titré sur la scène continentale © Icon Sport

Mais avec ce qu’il s'est passé avec Liverpool, je pense qu’il va arriver en colère et presque frais physiquement. Il a une belle équipe autour de lui et son association avec Omar Marmoush peut faire un carnage.

En parlant de cas individuels. Vous n’avez pas été sans entendre parler de cette affaire Assane Diao, appelé par le Senegal contre la volonté de son entraineur, Cesc Fabregas, avant qu’il ne se blesse finalement. Cela avait beaucoup fait réagir. Cela témoigne-t-il d’un manque de considération global du foot africain, au moins en Europe ?

Oui, il y a un manque de considération, mais il est en partie dû aux agissements de la CAF. Dans cet exemple, je trouve que si la fédération africaine s’était assez imposée, on n’aurait pas ce genre de débat où les coachs font valoir leur cause, ce qui peut être compréhensible. Cette affaire rappelle que, de manière générale, de nombreux joueurs ne sont pas lâchés assez tôt par leurs clubs. A peine sept jours avant de jouer le match d’ouverture, certains joueurs de Ligue 1 comme Nayef Aguerd sont encore utilisés par leur club.

Fin novembre, la FIFA et les clubs s’étaient réunis, sans la CAF, et les clubs avaient eu gain de cause et ont pu conserver leurs joueurs au maximum, jusqu’à la semaine juste avant la compétition. Pour moi, la CAF ne s’impose pas assez. D’ailleurs, ce manque d’autorité s’est fait ressentir bien en amont de cette CAN : elle devait avoir lieu en juin-juillet dernier mais la Coupe du Monde des clubs est passée devant. La Coupe d’Afrique est quand même la troisième compétition internationale la plus regardée, elle dépasse même la Copa America.

En parlant de considération, vous dites dans votre livre que le Maroc possède les meilleures conditions d’accueil, en soulignant que nombre de sélections y jouent des matchs de qualifications. L’organisation marocaine, qui a mis les petits plats dans les grands, pourrait aider à ce que le football africain soit vu sous son meilleur jour. Que pouvez-vous nous dire sur l’ambiance et les conditions d’accueil, vous qui avez suivi de près les différents chantiers et les préparatifs ?

Cela va être exceptionnel. A part le stade du Real Madrid et celui du FC Barcelone, qui devrait bientôt être terminé, je ne vois aucun stade aussi clinquant que ceux proposés par le Maroc.

Le Stade Prince Moulay Abdellah (Rabat), où se jouera le match d'ouverture ainsi que la finale, a une capacité de 69.000 places © Icon Sport

Outre les infrastructures marocaines et le niveau très relevé de la compétition, un élément pourrait donner envie à un public plus large de suivre la compétition : les efforts consentis en matière de diffusion. Celle-ci sera assuré en High Dynamix Range, «HDR», ce qui permettra d’avoir des images de bien meilleures qualités. On associait autrefois la CAN avec des images de moindre facture, mais c’est terminé. Ils ont également fait appel au Français qui a assuré la réalisation de la finale de la Coupe du Monde 2022, Laurent Lachand. On peut ajouter à cela des «spidercam», des angles nouveaux, etc. On va avoir des images de folie. Mais il faut que cela perdure, que ce ne soit pas un «one shot», simplement grâce au Maroc. Si derrière on replonge dans certains travers, cela ne va pas aider le football africain.

Dans «L’Histoire du Football Africain», de nombreuses références historiques apparaissent, bien au-delà du football ou du sport. Ce projet n'était-il pas un moyen de transmettre l'histoire du continent à des générations parfois moins liées à leurs racines au travers d'un sport populaire ?

C’est exactement ça. Depuis six ou sept années, j’avais envie d’écrire sur l’Afrique. Ce n’est pas quelque chose qui m’est venu du jour au lendemain. Je suis le football depuis longtemps, je fais même partie de ceux qui suivent autant les championnats européens que ceux du continent africain. On se moque même de moi parce que je reçois des notifications au sujet du championnat marocain et de la Ligue des Champions africaine.

J’ai donc rapidement eu envie de faire un livre sur les 100 plus grands moments du football africain. Mais en y réfléchissant, particulièrement avec ma maison d’édition, nous nous sommes dit qu’au moindre nouvel événement majeur, le livre serait daté. Nous nous sommes donc dit qu’il fallait partir sur un essai historique, parce que cela me correspondait plus. C’est un format qui m’a permis d’assouvir ma volonté de partager l’Histoire du football, nous qui avons tendance à être focalisés sur l’instant T. Au Maroc, on connaît Achraf Hakimi, au maximum on remonte à Mustapha Hadji, mais c’est tout. On ne connaît pas le reste et j’avais envie de le faire connaître.

J’avais aussi envie de montrer que le développement du football était lié à l’Histoire du continent en lui-même. De son arrivée sur le continent, son émergence avec la liberté et l’indépendance de certains pays, on se rend compte que le ballon rond et l’Histoire du continent sont intimement liés.

© Face Cachées

«L'Histoire du Football Africain», Saïd El Abadi, Edition Faces Cachées.

De nombreux univers sont abordés dans l’ouvrage, notamment l'intégration du football via les colonies ou encore comme arme politique. Y a-t-il une anecdote/histoire mentionnée dans votre livre vous a particulièrement marqué ?

Il y en a deux qui me viennent en tête. La première concerne Eusébio et le Portugal. Ancien Premier ministre du pays, António de Oliveira Salazar avait compris l’importance d’utiliser les colonies à des fins nationales. A son époque, le côté «homme noir» pouvait encore être perçu comme «différent» en Métropole. Son idée a été d’utiliser des colonies qui appartenaient au Portugal pour en tirer profit au sein de l’équipe nationale portugaise. Il a donc été chercher les meilleurs joueurs de ses colonies, que ce soit au Mozambique, au Cap Vert, etc. C’est ainsi que l’un des plus grands joueurs de l’Histoire de la sélection portugaise, Eusébio, a rejoint la Seleçao portugaise. A l’époque, il y a eu une communication importante autour de lui, qui consistait à dire que «l’homme noir, fort physiquement, venait en renfort à l’équipe nationale». Cela a profité non seulement au football portugais, avec une telle légende, mais en termes de communication cela a servi plus globalement.

Eusébio a disputé la demi-finale de la Coupe du Monde 1966 avec le Portugal, contre l'Angleterre © Icon Sport

La deuxième histoire concerne Mobutu. On le connaît pour sa politique très rigoureuse voire répressive, mais il a eu une vision très novatrice en matière de sport. Il savait que le football était important pour l’image d’un pays et d’un dirigeant politique. Il a profité d’une génération dorée, sur laquelle il a beaucoup misée, pour que son pays remporte deux fois la CAN. D’abord sous le nom RDC (1972), puis sous le nom du Zaïre (1974). En 1974, les Léopards du Zaïre ont même réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde en Allemagne.

Mais lors de celle-ci, ils ont échoué brutalement et ont même encaissé un mémorable 9-0 contre la Yougoslavie. L’entraîneur de l’époque, de nationalité yougoslave, n'a pas manqué d’être vivement critiqué. Les joueurs ont été menacés. En bref, l’image du football national a été écornée et Mobutu, qui finançait massivement ce sport congolais notamment en payant les déplacements en avion et en prenant en charge les entraînements, a décidé de couper toute aide instantanément. Le chef d’Etat, voulant toutefois continuer d’investir dans le sport, s'est alors tourné vers la boxe. En 1974, un dénommé George Foreman était champion du monde des poids lourds et un certain Mohamed Ali voulait reconquérir le titre. C’est ainsi que Mobutu a mis 10 millions de dollars et a organisé «Rumble in the Jungle», à Kinshasa. Je trouve que cela symbolise parfaitement les liens entre sport, image et politique.

Dans votre livre, vous citez beaucoup de personnes que vous avez pu rencontrer, mais vous avez aussi pu croiser énormément d'acteurs du football ou de la politique grâce à celui-ci, lors de votre promotion. Y a-t-il une rencontre qui vous a particulièrement marqué ?

Avant même d’écrire le livre, j’ai pu rencontrer Didier Drogba. A l’époque, je lui avais demandé de parler de son célèbre discours qu’il a tenu dans le vestiaire, après avoir participé à qualifier sa sélection pour la Coupe du Monde. Ce moment a vraiment oeuvré à ce que les Ivoiriens déposent les armes à une période de guerre civile. Je lui avais demandé comment il en était arrivé là. En m’en parlant, il en tremblait encore. Il me racontait que cela est arrivé sans le calculer, sans savoir qu’il le ferait après le match. Il s’est dit qu’il devait le faire pour le peuple. Je parle dans le livre de ce discours qui est une preuve des enjeux politiques de ce sport.

«S'il vous plaît, déposez les armes et organisez des élections», avait notamment déclaré Didier Drogba lors d'un discours poignant, tenu à la suite de la qualification de son pays pour la Coupe du Monde 2006 acquise grâce à une victoire 3-1, face au Soudan © Sports Premiere

Je pense également à une autre personne. Il s’agit d’un ancien journaliste, devenu historien du football au Sénégal. Lors de ma première connexion avec lui, je suis resté 5 heures et demie au téléphone. C’était une véritable encyclopédie. J’aime beaucoup parler aux acteurs du foot mais ceux qui permettent qu’on se souvient de toutes ces histoires, je trouve que ce sont des personnages tout aussi fascinants. Grâce à des personnes comme lui, l’Histoire est l’Histoire, elle perdure.

Pour ce qui est de Samuel Eto’o, je l’ai vu lors d’une soirée à Paris, pour la CAN. Je savais deux jours avant que j’allais assister à cet événement, en partie pour parler de mon livre. Mais le matin de la soirée, la personne en charge de l’organisation m'a appelé en me disant que Samuel Eto’o serait présent et que je devais absolument apporter un exemplaire du livre pour le lui donner. Je me suis dit que c’était une magnifique idée mais je ne me voyais pas vraiment venir à l’événement avec…

Finalement, je l’ai fait et j’y ai rencontré du beau monde. De nombreux journalistes du continent, d'autres Français, l’ancien président de la CAF, Ahmad Ahmad ou encore l’un des organisateurs, un ancien journaliste algérien qui a couvert énormément de CAN. C’est justement lui qui m’a arrangé la rencontre avec Samuel Eto’o. Il est allé le chercher lui-même ! Alors je me suis présenté, je lui ai raconté mon projet, je lui ai notamment expliqué pourquoi j’ai voulu qu’il apparaisse sur la couverture de mon ouvrage, en tant que joueur le plus emblématique du football africain, selon moi.

Je lui ai donc offert le livre, et il m'a répondu : «Je ne prends le livre que si tu me le dédicaces». On a beaucoup ri. Je lui ai donc fait la dédicace et j'ai pris ma photo avec lui. Sur le coup, je ne me suis pas vraiment rendu compte mais en racontant cette anecdote le soir, j'ai réalisé en me disant : «Mais attend, c’est moi qui ai fait une dédicace à Samuel Eto’o ?»

L’actualité du foot africain, c’est aussi le tirage au sort de la Coupe du Monde. Le Maroc avec le Brésil, l’Algérie avec l’Argentine, le Sénégal avec la France... On s’attend a une fête comme on en a rarement vu, cet été.

Ce qui est bien, je trouve, c’est de voir à quel point les sélections africaines ont été respectées à l’issue de ce tirage. Personne ne s’est félicité de jouer de telles équipes, au contraire, les Brésiliens sont plutôt méfiants vis-à-vis du Maroc et la France est dans le même cas face au Sénégal. Maintenant, c’est à elles de faire de belles choses, mais je pense qu’on aura de splendides rencontres. Le Sénégal pourra, je pense, une nouvelle fois montrer toutes ses qualités en juin prochain et l’Algérie récupèrera de nombreux blessés d’ici là aussi… Je pense qu’en termes d’affiches et de football, on peut se régaler grâce au football africain.

Dans votre livre, vous évoquez la progression constante des sélections africaines dans les grandes compétitions internationales ces dernières années. Et en termes de résultat, après la demie du Maroc, que peut-on attendre des sélections africaines ?

J’aime bien le clamer en ce moment : l’objectif pour les sélections africaines doit être de gagner une Coupe du Monde. C’est le sens de l’Histoire, ça doit se faire ! Mais pour que cela arrive, il faut que les équipes en soient conscientes. La mentalité ne doit pas être de rejoindre tel stade de la compétition ou de se contenter d’un exploit ou deux.

La Côte d'Ivoire fait partie des neuf pays africains qualifiés pour cette compétition, que peut rejoindre également la RDC en mars prochain © Icon Sport

J’attends des équipes les mieux armées qu’elles veuillent aller le plus loin possible et de dépasser les limites qu’elles ont déjà atteintes. Si le Maroc tombe en quart, j’aimerais voir des joueurs déçus. Il ne faut plus penser comme un petit poucet. Il faut aller chercher quelque chose. Si le Maroc fait une demi-finale, ou une finale, ce ne sera pas assez : j’attendrai qu’ils la gagnent en 2030.