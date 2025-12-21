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Combat de boxe Tony Yoka-Patrick Korte : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Tony Yoka reste sur une victoire contre le Russe Arslan Yallyev. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Le boxeur français Tony Yoka est de retour sur le ring ce dimanche 21 décembre face à l’Allemand Patrick Korte dans une soirée organisée au Nigéria.

Il est de retour. Plus motivé que jamais. Ce dimanche soir à Lagos (Nigéria), Tony Yoka va combattre en huit rounds face à l’Allemand Patrick Korte, sept mois après son succès face au Russe Arslan Yallyev. 

Le champion olympique 2016 à Rio (Brésil), âgé de 33 ans, va tenter de poursuivre sa remontée après avoir enchaîné trois défaites entre mai 2022 et décembre 2023 contre Martin Bakole, Carlos Takam et Ryad Merhy. Avec une victoire, le boxeur parisien peut revenir un peu plus dans la lumière et commencer à se relancer.

En face, il aura donc «Big Patrick». À 41 ans, l’Allemand de 1,90 m, professionnel depuis 2015, affiche un bilan de 23 victoires, un nul et cinq défaites, toutes avant la limite.

La carte des combats :

Ebenezer Tetteh vs Lawrence Okolie (Poids lourds)
Tony Yoka vs Patrick Korte (Poids lourds)
Elvis Ahorgah vs Harley Benn (Poids super-moyens)
Basit Adebayo vs Sikiru Shogbesan (Poids légers)
Shiloh Defreitas vs Kabiru Salawu (Poids welters)
Isaac Chukwudi vs Raheem Animashaun (Poids super-légers) 
Odunayo Ayanwale vs Elizabeth Oshoba (Poids plumes)
Nene Joy Ojo vs Sandra Darkwah Boateng (Poids légers)

Programme TV

Tony Yoka – Patrick Korte
Soirée boxe à Lagos (Nigeria)
Les premiers combats à 19h, celui de Tony Yoka aux alentours de 22h sur DAZN

Tony YokaBoxeQuelle heure quelle chaîneSport

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