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Coupe de France : les résultats complets des 32es de finale

Le PSG, l'OM, Lyon ou encore Monaco se sont qualifiés pour les 16es de finale de la Coupe de France. Le PSG, l'OM, Lyon ou encore Monaco se sont qualifiés pour les 16es de finale de la Coupe de France. [Hugo Pfeiffer/Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Les 32es de finale de la Coupe de France a notamment vu le PSG, double tenant du titre, éliminer Vendée Fontenay Foot, l'OM facilement dominer Bourg-en-Bresse et Lyon se défaire de Saint-Cyr.

Vendredi 19 décembre

Les Herbiers (N2)-Angers (L1) : 0-0 (5-6 aux TAB)

Avranches (N2)-Brest (L1) : 1-1 (5-4 aux TAB)

Périgny (R1)-Le Mans (L2) : 1-2

Guingamp (L2)-Laval (L2) : 0-1

Canet (N3)-Montpellier (L2) : 0-1

Croix (N3)-Reims (L2) : 0-4

Lens (L1)-Entente Feignies Aulnoye (N2) : 3-1

Samedi 20 décembre

Freyming (R2)-Chantilly (N2) : 0-3

Olympique Marcq en Baroeul (R1)-Troyes (L2) : 1-3

Saint-Maur Lusitanos (N2)-Lille (L1) : 0-1

Le Gosier (R1)-Lorient (L1) : 0-7

Biesheim (N2)-Metz (L1) : 0-3

Bayeux (R1)-Blois (N2) : 2-1

Grenoble (L2)-Nancy (L2) : 1-1 (3-5 aux TAB)

Raon-l’Étape (R1)-Paris FC (L1) : 0-3

Mérignac (R1)-Istres (N2) : 0-0 (5-6 aux TAB)

Lyon La-Duchère (N3)-Toulouse (L1) : 1-2

Pontivy (N3)-Bastia (L2) : 0-1

Stade Béthunois (R1)-Sochaux (N1) : 2-4

Vendée Fontenay Foot (N3)-PSG (L1) : 0-4

Double tenant du titre, le PSG sera opposé à Fontenay Foot en 32e de finale de la Coupe de France.
Sur le même sujet Coupe de France : voici où se jouera le match entre Fontenay Foot et le PSG Lire

Dimanche 21 décembre

Bourg-en-Bresse (N1)-Marseille (L1) : 0-6

Nice (L1)-Saint-Étienne (L2) : 2-1

Auxerre (L1)-Monaco (L1) : 1-2

Strasbourg (L1)-Dunkerque (L2) : 2-1

Concarneau (N1)-Nantes (L1) : 3-5

Rennes (L1)-Les Sables (N3) : 3-0

Bassin d’Arcachon (N3)-Hauts Lyonnais (N3) : 0-1

Le Puy (N1)-Bordeaux (N2) : 1-0

Le Havre (L1)-Amiens (L2) : 0-2

Montreuil (R1)-Chauvigny (N3) : 2-1

Orléans (N1)-Dieppe (N2) : 3-0

Saint-Cyr Collonges Mont d’Or (R1)-Lyon (L1) : 0-3

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