Coupe de France : les résultats complets des 32es de finale

Les 32es de finale de la Coupe de France a notamment vu le PSG, double tenant du titre, éliminer Vendée Fontenay Foot, l'OM facilement dominer Bourg-en-Bresse et Lyon se défaire de Saint-Cyr.

Vendredi 19 décembre

Les Herbiers (N2)-Angers (L1) : 0-0 (5-6 aux TAB)

Avranches (N2)-Brest (L1) : 1-1 (5-4 aux TAB)

Périgny (R1)-Le Mans (L2) : 1-2

Guingamp (L2)-Laval (L2) : 0-1

Canet (N3)-Montpellier (L2) : 0-1

Croix (N3)-Reims (L2) : 0-4

Lens (L1)-Entente Feignies Aulnoye (N2) : 3-1

Samedi 20 décembre

Freyming (R2)-Chantilly (N2) : 0-3

Olympique Marcq en Baroeul (R1)-Troyes (L2) : 1-3

Saint-Maur Lusitanos (N2)-Lille (L1) : 0-1

Le Gosier (R1)-Lorient (L1) : 0-7

Biesheim (N2)-Metz (L1) : 0-3

Bayeux (R1)-Blois (N2) : 2-1

Grenoble (L2)-Nancy (L2) : 1-1 (3-5 aux TAB)

Raon-l’Étape (R1)-Paris FC (L1) : 0-3

Mérignac (R1)-Istres (N2) : 0-0 (5-6 aux TAB)

Lyon La-Duchère (N3)-Toulouse (L1) : 1-2

Pontivy (N3)-Bastia (L2) : 0-1

Stade Béthunois (R1)-Sochaux (N1) : 2-4

Vendée Fontenay Foot (N3)-PSG (L1) : 0-4

Dimanche 21 décembre

Bourg-en-Bresse (N1)-Marseille (L1) : 0-6

Nice (L1)-Saint-Étienne (L2) : 2-1

Auxerre (L1)-Monaco (L1) : 1-2

Strasbourg (L1)-Dunkerque (L2) : 2-1

Concarneau (N1)-Nantes (L1) : 3-5

Rennes (L1)-Les Sables (N3) : 3-0

Bassin d’Arcachon (N3)-Hauts Lyonnais (N3) : 0-1

Le Puy (N1)-Bordeaux (N2) : 1-0

Le Havre (L1)-Amiens (L2) : 0-2

Montreuil (R1)-Chauvigny (N3) : 2-1

Orléans (N1)-Dieppe (N2) : 3-0

Saint-Cyr Collonges Mont d’Or (R1)-Lyon (L1) : 0-3