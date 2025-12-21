Coupe de France : les résultats complets des 32es de finale

Les 32es de finale de la Coupe de France a notamment vu le PSG, double tenant du titre, éliminer Vendée Fontenay Foot, l'OM facilement dominer Bourg-en-Bresse et Lyon se défaire de Saint-Cyr.
Vendredi 19 décembre
Les Herbiers (N2)-Angers (L1) : 0-0 (5-6 aux TAB)
Avranches (N2)-Brest (L1) : 1-1 (5-4 aux TAB)
Périgny (R1)-Le Mans (L2) : 1-2
Guingamp (L2)-Laval (L2) : 0-1
Canet (N3)-Montpellier (L2) : 0-1
Croix (N3)-Reims (L2) : 0-4
Lens (L1)-Entente Feignies Aulnoye (N2) : 3-1
Samedi 20 décembre
Freyming (R2)-Chantilly (N2) : 0-3
Olympique Marcq en Baroeul (R1)-Troyes (L2) : 1-3
Saint-Maur Lusitanos (N2)-Lille (L1) : 0-1
Le Gosier (R1)-Lorient (L1) : 0-7
Biesheim (N2)-Metz (L1) : 0-3
Bayeux (R1)-Blois (N2) : 2-1
Grenoble (L2)-Nancy (L2) : 1-1 (3-5 aux TAB)
Raon-l’Étape (R1)-Paris FC (L1) : 0-3
Mérignac (R1)-Istres (N2) : 0-0 (5-6 aux TAB)
Lyon La-Duchère (N3)-Toulouse (L1) : 1-2
Pontivy (N3)-Bastia (L2) : 0-1
Stade Béthunois (R1)-Sochaux (N1) : 2-4
Vendée Fontenay Foot (N3)-PSG (L1) : 0-4
Dimanche 21 décembre
Bourg-en-Bresse (N1)-Marseille (L1) : 0-6
Nice (L1)-Saint-Étienne (L2) : 2-1
Auxerre (L1)-Monaco (L1) : 1-2
Strasbourg (L1)-Dunkerque (L2) : 2-1
Concarneau (N1)-Nantes (L1) : 3-5
Rennes (L1)-Les Sables (N3) : 3-0
Bassin d’Arcachon (N3)-Hauts Lyonnais (N3) : 0-1
Le Puy (N1)-Bordeaux (N2) : 1-0
Le Havre (L1)-Amiens (L2) : 0-2
Montreuil (R1)-Chauvigny (N3) : 2-1
Orléans (N1)-Dieppe (N2) : 3-0
Saint-Cyr Collonges Mont d’Or (R1)-Lyon (L1) : 0-3