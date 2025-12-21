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«Je voulais lui rendre hommage» : le joli clin d’œil de Kylian Mbappé qui réalise la célébration de Cristiano Ronaldo

Kylian Mbappé a égalé Cristian Ronaldo. [GSI / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Ce samedi 20 décembre, Kylian Mbappé a égalé le record de Cristiano Ronaldo, en inscrivant son 59e but sur l’année 2025, et a rendu hommage au Portugais.

Un bel anniversaire. Le jour de ses 27 ans, Kylian Mbappé a égalé le record de Cristiano Ronaldo avec un 59e but inscrit en 2025. Le capitaine de l’équipe de France a marqué sur pénalty lors de la victoire face au FC Séville (2-0).

Et pour rendre hommage à «CR7», qui avait réalisé cette prouesse en 2013 avec neuf matchs de moins, l’ex-joueur du Paris Saint-Germain a célébré à la façon du quintuple Ballon d'or et son célèbre «Siu».

La réponse de Cristiano Ronaldo

«Ce record est incroyable. Dès ma première année, le réaliser comme mon idole, le meilleur joueur de l'histoire du Real Madrid, une référence du football mondial… Je voulais lui rendre hommage lors de cette célébration«, a confié le natif de Bondy après la rencontre. 

«Il a toujours été bienveillant envers moi, m'aidant à m'adapter au Real Madrid. On a beaucoup discuté. C'était sympa, a-t-il ajouté. J'ai ma propre façon de fêter ça, mais je voulais le faire comme lui, pour lui dédier cette victoire. J'ai une très bonne relation avec lui.»

Sur le même sujet 59 buts en 2025 : Kylian Mbappé égale le record de buts en une saison avec le Real Madrid de Cristiano Ronaldo Lire

Sur Instagram, «Kyky» a publié des photos de lui célébrant son penalty accompagnées du message «Croyez en vos rêves. Respect». La star portugaise a répondu avec un emoji «high five» et une flamme. 

Kylian MbappéCristiano RonaldoFootball

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