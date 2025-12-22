Boxe : le KO expéditif de Tony Yoka qui a éteint Patrick Korte dès le 1er round (vidéo)

Tony Yoka a mis KO l’Allemand Patrick Korte, ce dimanche, à Lagos (Nigeria) avec un terrible uppercut dès le 1er round pour signer la 15e victoire de sa carrière.

Il a plié l’affaire en moins de deux minutes. De retour sur un ring, ce dimanche, du côté de Lagos (Nigeria), Tony Yoka (33 ans) a mis KO Patrick Korte dès le 1er round. En pleine reconstruction, le Français a éteint l’Allemand (41 ans) d’un terrible uppercut du droit au menton, qui a suivi un puissant crochet du gauche.

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Tombé dans les cordes et complètement sonné, Patrick Korte a été compté par l’arbitre et a eu toutes les peines du monde à se relever, concédant sa 6e défaite (23 victoires, 1 nul). Avec ce succès expéditif, Tony Yoka a lui signé sa 15e victoire, la 12e avant la limite, confirmant son redressement après ses trois revers contre Martin Bakole en mai 2022, Carlos Takam en mars 2023 et Ryad Merhy en décembre 2023 qui avaient mis un sérieux frein à la carrière.

«J’étais content de boxer. C’était la première fois en Afrique, mais j’espère que ce n’est pas la dernière. Mes racines sont ici. Je suis en négociations pour Kinshasa, en République démocratique du Congo, d’où mon père est originaire», a confié le champion olympique 2016, dans des propos rapportés par L’Equipe. Mais avant, il devrait remonter sur le ring à Paris au printemps prochain.

«Ce que je veux, c’est enchaîner les combats. À Paris, je voudrais un gros combat. Par exemple contre Joe Joyce», a-t-il déclaré. Et si le combat se confirme, les deux hommes se retrouveraient près de dix ans après la finale des JO 2016 de Rio que l’Anglais de 40 ans (16 victoires, dont 15 avant la limite, 4 défaites) n’a toujours pas digérée.