CAN 2025 : quelle équipe a remporté le plus de Coupes d’Afrique des nations ?

La CAN 2025, 35e édition de la Coupe d’Afrique des nations, se déroule au Maroc du 21 décembre au 18 janvier. Voici les équipes les plus titrées de l’histoire.

Elles sont quinze. Quinze à avoir déjà connu le plaisir de soulever le trophée de la Coupe d’Afrique des nations dans l’histoire. L’Egypte arrive bien en tête avec 7 étoiles sur son logo devant le Cameroun (5). Voici les autres nations titrées en attendant de savoir qui sera celle de cette CAN 2025 le 18 janvier prochain.