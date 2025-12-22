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CAN 2025 : quelle équipe a remporté le plus de Coupes d’Afrique des nations ?

En 2024, la Côte d'Ivoire a remporté sa troisième CAN. [PA Images / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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La CAN 2025, 35e édition de la Coupe d’Afrique des nations, se déroule au Maroc du 21 décembre au 18 janvier. Voici les équipes les plus titrées de l’histoire.

Elles sont quinze. Quinze à avoir déjà connu le plaisir de soulever le trophée de la Coupe d’Afrique des nations dans l’histoire. L’Egypte arrive bien en tête avec 7 étoiles sur son logo devant le Cameroun (5). Voici les autres nations titrées en attendant de savoir qui sera celle de cette CAN 2025 le 18 janvier prochain.

Pays Nombre de titres
Egypte7 (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010)
 Cameroun 5 (1984, 1988, 2000, 2002, 2017)
Ghana4 (1963, 1965, 1978, 1982) 
Nigéria3 (1980, 1994, 2013)
Côte d'Ivoire3 (1992, 2015, 2024)
Algérie2 (1990, 2019)
RD Congo2 (1968, 1974)
Afrique du Sud1 (1996)
Congo1 (1972)
Ethiopie1 (1962)
Maroc1 (1976)
Sénégal1 (2021)
Soudan1 (1970)
Tunisie1 (2004)
Zambie1 (2012)
CAN 2025FootballCoupe d'Afrique des Nations

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