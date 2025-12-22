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Football : Karim Benzema s’offre un tableau de Pablo Picasso (photo)

Karim Benzema a posé avec le tableau peint par Pablo Picasso. Karim Benzema a posé avec le tableau peint par Pablo Picasso. [Newspix / Icon Sport]
Par CNEWS
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L’attaquant français Karim Benzema s’est offert un tableau de Pablo Picasso peint au milieu des années 1960 par le célèbre artiste espagnol.

Une passion pour l’art. Quelques jours après avoir profité d’une visite nocturne privée du musée du Louvre au côté de sa compagne Lyna Khoudri, Karim Benzema a fait l’acquisition d’un tableau de Pablo Picasso. Il s’agit du «Portrait d’homme barbu» peint au milieu des années 1960 par le célèbre artiste espagnol.

«Bienvenue à la maison», a posté l’attaquant français, qui évolue à Al-Ittihad (Arabie saoudite), admirant l’œuvre posée entre ses jambes. Si le tableau a été exposé dans la galerie new-yorkaise du marchand d'art américain Helly Nahmad au début de l'année, sa valeur n’est pas connue. Mais elle serait estimée à plusieurs millions d’euros.

Karim Benzema a mis un terme à sa carrière internationale à l'issue de la Coupe du monde 2022.
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En devenant propriétaire de ce tableau, le Ballon d’or 2022, qui a récemment ouvert la porte à un équipe de France pour disputer la Coupe du monde 2026 l’été prochain au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique, se serait fait un très beau cadeau d’anniversaire, lui qui a fêté vendredi ses 38 ans.

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