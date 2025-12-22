Jake Paul : liasses de billets, armes… La photo provocatrice du boxeur dans son jet privé

Après sa défaite contre Anthony Joshua, le boxeur américain Jake Paul s’est affiché dans son jet privé entouré de liasses de billet et d’armes.

Il maitrise à merveille l’art de la provocation. Après son combat et sa défaite contre Anthony Joshua, Jake Paul a terminé à l’hôpital de Miami, où il s’est fait poser deux plaques en titane pour consolider sa mâchoire fracturée. Mais à peine sorti, le boxeur américain, qui a également perdu quelques dents, s’est affiché dans son jet privé entouré des liasses de billets de 100 dollars éparpillées un peu partout dans l’appareil mais aussi d’armes en plus d’un pistolet en or qu’il tient dans sa main droite.

De grands sacs Louis Vuitton sont présents au fond l’avion et des plaids ainsi que des coussins Hermès sont aussi présents sur les sièges. Une photo pour le moins provocatrice pour faire taire ses détracteurs et étaler l’argent récolté malgré son KO subi au 6e round face au Britannique. Car pour ce combat, il a empoché la somme de 78,5 millions d’euros. Un montant fixé à l’avance peu importe le résultat.

«The American Dream. Crois-y, échoue, travaille, échoue, apprends. Mais n’arrête jamais», a écrit, en légende de sa publication, Jake Paul, qui va désormais prendre un peu de repos. «Je prends une pause. J’ai travaillé dur pendant six ans. Ma mâchoire doit maintenant guérir. Mais je reviendrai, c’est sûr», a ajouté l’homme aux 21 millions d’abonnés sur YouTube, qui va pouvoir profiter de son pactole.