Natation : Léon Marchand décroche un prestigieux diplôme aux Etats-Unis

La star de la natation française Léon Marchand a décroché un prestigieux diplôme en ingénierie logicielle aux Etats-Unis.

Il ne brille pas seulement dans les bassins. Il excelle également en dehors. A 23 ans, Léon Marchand a décroché un prestigieux diplôme en ingénierie logicielle aux Etats-Unis. «Software engineer», a-t-il posté sur son compte Instagram avec une série de photos de lui tout sourire en tenue universitaire. Après avoir obtenu son bac scientifique avec la mention «très bien» et commencé à étudier à l’université Toulouse III-Paul Sabatier, la star de la natation française a validé son cursus à l’université américaine Arizona State.

Le quadruple champion olympique aux JO 2024 a fêté cet accomplissement avec plusieurs membres de sa famille ainsi qu’amis et reçu de nombreux messages de félicitations de la judokate Clarisse Agbegnenou, de son entraîneur Bob Bowman, de la Fédération internationale de natation ou encore de l’ancienne ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra. «Félicitations Léon pour l’obtention de ton diplôme ! Réussite dans l’eau comme dans les études, bravo !», a-t-elle notamment écrit.

«J’ai toujours eu besoin d’un équilibre dans ma vie. La natation demande beaucoup d’énergie et de temps. Mais j'aime aussi apprendre. Je ne voulais pas me contenter d’être nageur. Je voulais garder l’esprit actif, continuer à réfléchir, apprendre des choses en dehors de la piscine. Et on ne peut plus vraiment nager (à un niveau d’élite) après 30 ans. Je voulais donc aussi préparer ma carrière professionnelle», a confié Léon Marchand au média américain 520 Sports Talk.

«Je ne pense pas que j'aurais pu terminer mes études si elles n'avaient pas été en ligne. J'en suis donc très reconnaissant. J'avais juste besoin de mon ordinateur portable, ce qui est assez incroyable. Mais c'était extrêmement pratique, très simple et bien organisé», a ajouté le nageur tricolore particulièrement intéressé par la cybersécurité et qui a trouvé «vraiment génial» son projet de fin d’études sur les cryptomonnaies.

Avec son diplôme en poche, Léon Marchand, qui a décroché deux victoires sur cinq épreuves à l’US Open à Austin (Texas) au début du mois, va pouvoir se focaliser sur sa préparation pour les Championnats d’Europe de natation, programmés l’été prochain, à Saint-Denis (10-16 août 2026). «Je veux vraiment m’entraîner fort cette année et me concentrer sur les championnats d’Europe à Paris», avait-il déclaré, en octobre dernier, après avoir participé à la 1ère étape de la Coupe du monde en petit bassin à Carmel (Etats-Unis). Et il a un peu moins de huit mois pour y parvenir.