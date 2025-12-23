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Biathlon : le Norvégien Sivert Bakken retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel

Sivert Bakken avait remporté sa première course de Coupe du monde en 2022. [Bildbyran / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Le biathlète norvégien Sivert Bakken, vainqueur du petit globe de la mass start en 2022, a été retrouvé mort à 27 ans dans sa chambre d'hôtel en Italie, a annoncé mardi sa fédération.

Le monde du biathlon est en deuil. Le corps sans vie du Norvégien Sivert Bakken, âgé seulement de 27 ans, a été retrouvé dans sa chambre d’hôtel à Lavaze, en Italie, a annoncé mardi la Fédération norvégienne. Sa mort a été confirmée par les autorités italiennes.

«La cause du décès est actuellement inconnue», a précisé l'instance dans un communiqué. «Nos pensées vont avant tout à la famille de Sivert et à tous ses proches, en Norvège comme à l'étranger. Nous coopérons avec les autorités italiennes sur place», a précisé la secrétaire générale par intérim Emilie Nordskar dans de la fédération norvégienne dans un communiqué. 

Treizième du classement général de la Coupe du monde actuelle, Sivert Bakken avait remporté sa première course de Coupe du monde en 2022 à Oslo Holmenkollen, dans la mass start de 15 km. Le biathlète originaire de Lillehammer revenait d'une longue période difficile à la suite d'un problème cardiaque (myocardite). Il avait notamment brillé lors de l'exercice 2021-2022, à l'issue duquel il avait terminé à la 9e position et remporté le petit globe de cristal de la mass-start.

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La Fédération a indiqué que les athlètes et leurs familles feront l'objet d’un accompagnement psychologique «par des cellules de crise et des ressources internes», soulignant que «ses coéquipiers demandent le respect de leur vie privée et le calme durant cette période difficile.»

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