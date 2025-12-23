CAN 2025 : huit interpellations dans une affaire de revente de billets au Maroc

Huit personnes ont été interpellées, soupçonnées de «spéculation illégale» sur des billets de matches de la CAN 2025, a révélé la presse ce mardi 23 décembre.

Une affaire dont tout le monde parle. La police marocaine a interpellé, dans plusieurs villes du pays, huit personnes soupçonnées de «spéculation illégale» sur des billets de matches de la Coupe d'Afrique des nations, qui se tient actuellement au Maroc, ont rapporté mardi des médias locaux.

Selon une source policière citée par le site d'information Hespress, «les services de veille informatique» ont repéré des publications sur les réseaux sociaux proposant la revente de billets «à des prix largement supérieurs à leur valeur» en «violation de la loi», ce qui a conduit à l'ouverture d'enquêtes.

Les interpellations ont notamment eu lieu à Agadir (sud), Marrakech (centre) et Rabat, a précisé la même source. «Les investigations se poursuivent pour interpeller" d'autres personnes "possiblement impliquées», d'après le site d'information Le360, qui indique que les personnes arrêtées ont été placées en garde à vue dans le cadre de l'enquête judiciaire. Contactée par l'AFP, la police marocaine n'a pas répondu dans l'immédiat.

Bien que le match d'ouverture de la CAN entre le Maroc et les Comores (2-0) ait été annoncé à guichets fermés, 60.180 spectateurs y ont assisté, laissant 9.320 places vides au stade Moulay Abdellah de Rabat, ce qui a suscité de nombreuses interrogations sur les réseaux sociaux.