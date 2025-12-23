Cyclisme : suspendu pour dopage, un ancien vainqueur d’étape du tour de France ouvre une boucherie

Suspendu pour dopage jusqu’en 2027, le coureur colombien Miguel Angel Lopez, qui a remporté une étape sur le Tour de France en 2020, a ouvert une boucherie dans son pays.

Il a emprunté un nouveau chemin professionnel. A 31 ans, Miguel Angel Lopez a ouvert une boucherie en Colombie. Après avoir s’être lancé dans l’hôtellerie avec des chalets en bois, le grimpeur sud-américain a créé sa propre chaîne nommée Meat Bros. «Un petit coucou de l'usine Meat Bros, où nous proposons les meilleures pièces de la région», a notamment posté sur les réseaux sociaux le Colombien, qui propose différents types de viandes entre rumstecks, entrecôtes et faux filets.

Miguel Angel Lopez, considéré comme l’un des coureurs colombiens le plus talentueux de sa génération, a soudainement changé de vie après avoir été suspendu pour dopage à la suite d’un contrôle positif lors du Tour d’Italie 2022. En 2024, il avait vu sa suspension de quatre ans, pour «usage et possession» d’une substance interdite, être confirmée par l’Union cycliste internationale. A la suite de ces accusations, qu’il a toujours niées, le coureur a été licencié par son équipe Astana et contraint de se lancer dans une autre activité.

Et il pourrait ne jamais remonter sur son vélo, ni réintégrer le peloton. Vainqueur de la 17e étape du Tour de France 2020, terminée à la 6e place, et de trois étapes sur le Tour d’Espagne, Miguel Angel Lopez ne pourra pas renouer avec la compétition avant fin juillet 2027. «Superman», comme il était surnommé, aura alors 33 ans. Peut-être un peu trop pour renouer avec le fil de sa carrière.