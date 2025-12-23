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«Les esprits se sont échauffés» : une star de la NBA et son entraîneur se disputent en plein match (vidéo)

Draymond Green a eu une vive altercation verbale avec son entraîneur Steve Kerr. Draymond Green a eu une vive altercation verbale avec son entraîneur Steve Kerr. [SUSA / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Draymond Green et son entraîneur Steve Kerr ont eu une vive altercation verbale en plein match lors de la victoire des Golden State Warriors contre Orlando en NBA (120-97).

La tension est montée d’un cran pendant un temps mort. Connu pour son tempérament et ses frasques sur les parquets, Draymond Green a eu une vive altercation verbale avec son entraîneur Steve Kerr lors de la victoire des Golden State Warriors contre Orlando en NBA (120-97). Pendant le 3e quart-temps, les deux hommes ont eu une prise de bec, poussant l’intérieur a quitté le terrain et rentré aux vestiaires.

Si le joueur de 35 ans est revenu durant le 4e quart-temps, il n’est plus entré en jeu et a assisté à la fin de la rencontre depuis le banc. «Les esprits se sont échauffés, j’ai pensé qu’il valait mieux que je parte. Je ne crois pas que la situation aurait pu s’améliorer alors le mieux était de m’éloigner. C’est la vie. On passe à autre chose. Tout va bien. Le basket est un sport qui provoque des émotions», a déclaré Draymond Green, qui n’aura joué que 18 minutes (9 points, 7 rebonds).

Steve Kerr a lui déploré cet incident. «Ce qui s’est passé est regrettable. On a eu une petite discussion et il a décidé de retourner au vestiaire pour se calmer. C’est tout ce que je dirai sur ce sujet. Tout cela relève de la vie privée, je n’ai rien d’autre à ajouter», a confié l’entraîneur des Warriors, expliquant pourquoi Draymond Green n’avait pas rejoué. «Il n’allait pas retourner sur le terrain. Il est allé aux vestiaires donc... Nous sommes passés à autre chose et les gars ont bien joué», a-t-il ajouté.

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Preuve en est, les Warriors ont terminé le match sur un 41-18 pour s’imposer et signer leur 15e victoire de la saison grâce notamment aux 26 points de Stephen Curry. Et avant d’affronter Dallas (11e), Golden State pointe à la 8e place de la Conférence ouest.

BasketSportNBAVidéoGolden State Warriors

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