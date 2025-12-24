CAN 2025 : pourquoi Francis Ngannou peut-il gagner 6 millions d’euros en cas de victoire du Cameroun ?

À l’occasion de la Coupe d’Afrique des nations 2025, le combattant camerounais Francis Ngannou a parié plusieurs centaines de milliers d’euros sur la victoire finale des Lions indomptables du Cameroun. Un pari qui pourrait lui rapporter plus de six millions d’euros.

Francis Ngannou a misé gros sur son pays. Alors que ce mercredi 24 septembre le Cameroun s’apprête à disputer son premier match de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 face au Gabon, le combattant camerounais a décidé d’accorder pleinement sa confiance à l’équipe de son pays, en misant ce lundi, une grosse somme sur le sacre final des Lions indomptables.

Au total, c’est 6.720.000 euros qui pourraient rentrer dans la poche de l’ancien champion de l’UFC, l’organisation de MMA la plus prestigieuse au monde.

Un pari spectaculaire

Mais cette somme, qui peut paraitre conséquente, n’a rien d’anodine au vu de la mise posée et de la côte élevée du pari. Francis Ngannou a misé 210 millions de francs CFA, soit environ 320.000 euros avec une côte à 21. Concrètement, cela signifie que chaque euro misé peut être multiplié par 21.

La star du MMA a d’ailleurs publié son ticket de pari sur sa page Facebook ce lundi. En légende de ce dernier, Francis Ngannou a d’abord apporté son soutien «à tous les pays participants de la CAN 25» avant d’affirmer son soutien envers le Cameroun : «Faites-nous vibrer, les gars. Je mise tout sur nos Lions indomptables.»

La figure du sport camerounais reste cependant habituée aux grosses sommes. En octobre 2023, pour son combat de boxe anglaise face à la légende Tyson Fury, Francis Ngannou avait empoché près de 9,1 millions d’euros. Un contraste saisissant au regard de son passé d’ancien sans-domicile-fixe.