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Côte d’Ivoire-Mozambique, CAN 2025 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Les Ivoiriens sont champions d'Afrique en titre. [BackpagePix / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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La Côte d’Ivoire, championne en titre, affronte le Mozambique ce jeudi 24 décembre pour son entrée en lice dans cette Coupe d’Afrique des nations 2025.

Place au tenant du titre. Pour son entrée en lice à la CAN 2925, la Côte d’Ivoire, vainqueur chez elle en 2024, affronte le Mozambique ce mercredi dans le stade de Marrakech (Maroc).

Les champions en titre, entraînés par Emerse Faé, voudront éviter de mal commencer leur compétition comme ce fut le cas à domicile… même s’ils étaient parvenus à se qualifier et à remporter leur troisième Coupe d’Afrique des Nations en battant en finale le Nigeria (2-1).

Sur le même sujet CAN 2025 : les résultats complets de la compétition Lire

Programme TV

Côte d’Ivoire – Mozambique
CAN 2025
Mercredi 24 décembre
18h30 sur beIN SPORTS 1
 

Côte d'IvoireMozambiqueQuelle heure quelle chaîneFootballCAN 2025

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