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Italie : un homme arrêté après avoir tiré deux coups de feu en direction de cyclistes

La scène s'est produite samedi en Italie. [LaPresse / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Ce mardi 23 décembre, un homme de 25 ans a été arrêté en Italie après avoir tiré samedi deux coups de feu en direction d’un groupe de cyclistes en plein entraînement dans la vallée de l’Adige.

Le drame était tout proche. L’équipe cycliste SD Padovani Polo Cherry Bank a récemment rapporté que ses coureurs avaient été victimes de coups de feu lors d’un entraînement dans le nord de l'Italie. Ce mardi, les autorités italiennes ont indiqué avoir arrêté un homme de 25 ans, soupçonné des tirs.

Alors que les jeunes cyclistes effectuaient une sortie d’entraînement près du lac de Garde, un véhicule s’est arrêtée à proximité d’eux. L’automobiliste aurait baissé la vitre puis tiré à deux reprises, les coureurs ayant tout juste eu le temps de se baisser pour se protéger. L’homme s’est enfui dans la foulée.

une «haine généralisée envers les cyclistes»

«Nous sommes soulagés que tous les jeunes soient sains et saufs après ce qui s'est passé ce samedi, a réagi Galdino Peruzzo, le président du club. Il s'agit d'un événement terrible qui, nous l'espérons, ne se reproduira plus jamais : la route est le terrain d'entraînement de nos jeunes et, en tant que structure, nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour qu'ils puissent rouler en toute sécurité.»

La police a identifié l’auteur après trois jours de recherche. Il s’agit, selon les informations des autorités, d'un homme de 25 ans, agacé de devoir dépasser les cyclistes et motivé par une «haine généralisée envers les cyclistes».

Au moment de la perquisition chez lui, la police a retrouvé un pistolet chargé à blanc. Le suspect est soupçonné de plusieurs délits dont menace aggravée et port d'armes.

Miguel Angel Lopez a écopé de quatre ans de suspension à la suite d’un contrôle positif lors du Tour d’Italie 2022.
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En octobre dernier, l’équipe avait connu une tragédie en perdant Kevin Bonaldo, un coureur de 25 ans décédé un mois après un malaise cardiaque survenu en pleine course.

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