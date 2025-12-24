L'Olympique Lyonnais officialise la venue d'Endrick, prêté par le Real Madrid

L'Olympique Lyonnais a officialisé la venue d'Endrick, ce mardi 23 décembre, sous la forme d'un prêt payant d'1 million d'euros maximum. Le Brésilien rejoindra le groupe du club français à partir du 29 décembre.

Un joyau brésilien en Ligue 1. L'Olympique Lyonnais a officialisé ce mardi la venue du jeune prodige brésilien Endrick (19 ans) en provenance du Real Madrid. Le joueur auriverde est prêté au club français, jusqu'à la fin de la saison en cours.

Joueur polyvalent pouvant évoluer à différents postes sur le front de l'attaque, il viendra tenter de renforcer un secteur en berne (22 buts inscrits en 16 rencontres de Ligue 1), depuis le début de l'exercice en cours.

Un intérêt de longue date de l'Olympique Lyonnais

L'intérêt de l'OL remontait à de nombreuses semaines et s'est notamment intensifié après la grave blessure de Malick Fofana, lors de la neuvième journée de Ligue 1. Il intègrera le groupe des hommes de Paulo Fonseca à partir du 29 décembre, date de reprise de l'entraînement des joueurs.

Celui qui a très rapidement été qualifié de «crack» par les observateurs du monde du ballon rond avait été recruté à prix d'or par les Merengue, à l'été 2024, en provenance du club brésilien Palmeiras. La somme déboursée par les Madrilènes peut en effet atteindre 60 millions d'euros (35 millions fixes et 25 de bonus). En 39 rencontres, il a inscrit 7 buts avec le club de la capitale espagnole.

Endrick n'a pris part qu'à un seul match de championnat, en 2025-2026 © Icon Sport

Barré par la rude concurrence au poste d'attaquant au Real Madrid, le joueur de 19 ans n'a eu sa chance qu'à trois reprises cette saison : en Liga face à Valence, en Ligue des Champions face à Manchester City et en coupe d'Espagne, face à Talavera. Dans l'esprit de son ancien entraîneur, Xabi Alonso, il était derrière de nombreux atouts offensifs comme Kylian Mbappé, Vinicius Jr, Rodrygo ou même Mastantuono, Güler, Gonzalo Garcia ou encore Brahim Diaz.

Le très jeune attaquant brésilien espère également intégrer le groupe du Brésil pour la prochaine Coupe du Monde, lui qui a pris part à la dernière Copa America et qui compte déjà 14 capes avec la Seleçao.