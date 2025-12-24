NBA : quand Victor Wembanyama initie les supporters des San Antonio Spurs au clapping (vidéo)

Ce mardi soir, lors de la victoire des San Antonio Spurs contre Oklahoma City en NBA, Victor Wembanyama a lancé un «clapping» avec le public.

Une initiation hors du commun lors d’une soirée exceptionnelle. Déjà supérieurs lors de la Coupe à Las Vegas, les Spurs de San Antonio de Victor Wembanyama ont de nouveau dompté le Thunder d’OKC, champion en titre, 130-110, dans la nuit de mardi à mercredi.

Le pivot français (2,24 m) s'est montré discret mais a été efficace avec 12 points, 5 rebonds et 3 passes en 23 minutes. Le vice-champion olympique avec les Bleus a toutefois vu s'arrêter à 101 matchs sa série de parties avec au moins un contre.

Une revanche jeudi pour OKC ?

Mais cela ne l’a pas empêché de faire la fête bien au contraire. Avec un énorme tambour des «ultras» texans, «Wemby», à l’initiative du groupe de supporters, a lancé un «clapping» avec le public en fin de match.

Victor Wembanyama just started a new tradition for Spurs fans after victories going forward🔥 pic.twitter.com/C29meIRNoa — NBA Courtside (@NBA__Courtside) December 24, 2025

«J’apprécie votre soutien. C’est bon de revenir à la maison, de gagner devant des fans incroyables, a lancé le n°1 de la Draft NBA 2023. Maintenant, avec mes coéquipiers, j’aimerais introduire une nouvelle tradition, on a travaillé dessus avec les Jackals.»

Meilleure équipe de la saison, Oklahoma City n'a perdu que quatre matchs, le 2e face aux Spurs, et aura une nouvelle occasion de se venger jeudi à domicile pour l'une des affiches de Noël.