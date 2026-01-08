Equipe de France : voici les deux adversaires des Bleus pour les matchs amicaux de mars

L’équipe de France affrontera le Brésil et la Colombie en matchs amicaux lors d’une tournée aux États-Unis au mois de mars prochain, pour préparer la Coupe du monde.

Pour l’un des derniers rassemblements avant la grand messe du football prévue du 11 juin 2026 au dimanche 19 juillet, l’équipe de France s’envolera en mars pour une tournée américaine où elle rencontrera le Brésil à Boston et la Colombie à Washington. Ces deux rencontres, qui avaient été annoncées en novembre dernier, ont été confirmées ce jeudi 8 janvier par la Fédération française de football

Nos Bleus lanceront leur année 2026 par une tournée aux États-Unis et 𝟐 𝐚𝐟𝐟𝐢𝐜𝐡𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐭𝐢𝐠𝐞 ! 🔥



🆚 Brésil 🇧🇷 | 26 mars | 𝐁𝐨𝐬𝐭𝐨𝐧

🆚 Colombie 🇨🇴 | 29 mars | 𝐖𝐚𝐬𝐡𝐢𝐧𝐠𝐭𝐨𝐧



🎟️ Infos Billetterie : ⁰🔹 Prévente : lundi 12 janvier⁰🔹 Ouverture grand… pic.twitter.com/X2BfGyA2F2 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) January 8, 2026

La dernière confrontation avec la Seleção remonte à mars 2015, lors d’un amical que les Bleus avaient perdu 3 buts à 1 au Stade de France. Le dernier match contre la Colombie remonte au mois de mars 2018 : l’équipe de France s’était inclinée sur le score de 3 buts à 2.

Boston pour probable camp de base

C’est sur la côte Est que l’équipe de France jouera tous ses matchs du premier tour de la Coupe du monde 2026. Têtes de série du groupe I, les Bleus affronteront le Sénégal le 16 juin dans la banlieue de New York, un barragiste à déterminer entre l’Irak, la Bolivie ou le Suriname le 22 juin à Philadelphie, et la Norvège le 26 juin à Boston.

Sur la base de ce calendrier et de la localisation des rencontres, le président de la FFF, Philippe Diallo, a annoncé que le camp de base des Bleus pourrait être établi à Boston. «Je le mets au conditionnel, il faut encore des validations, mais ce serait adéquat pour les déplacements pour les matches», a précisé le dirigeant en conférence de presse après l’AG.

Depuis la Coupe du monde 2010 et le fiasco de Knysna, le choix du camp de base de l’équipe de France est scruté. En Afrique du Sud, les joueurs de l’équipe de France avaient pour camp de base le Pezula Resort, un hôtel dont les tarifs avaient créé une polémique, préfigurant la débâcle sportive.