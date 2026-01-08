Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Equipe de France : voici les deux adversaires des Bleus pour les matchs amicaux de mars

Le sélectionneur français lors du tirage au sort de la Coupe du monde à Washington [REUTERS/Brian Snyder]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
logo Google Ajouter CNEWS à mes favoris Google

L’équipe de France affrontera le Brésil et la Colombie en matchs amicaux lors d’une tournée aux États-Unis au mois de mars prochain, pour préparer la Coupe du monde. 

Pour l’un des derniers rassemblements avant la grand messe du football prévue du 11 juin 2026 au dimanche 19 juillet, l’équipe de France s’envolera en mars pour une tournée américaine où elle rencontrera le Brésil à Boston et la Colombie à Washington. Ces deux rencontres, qui avaient été annoncées en novembre dernier, ont été confirmées ce jeudi 8 janvier par la Fédération française de football

La dernière confrontation avec la Seleção remonte à mars 2015, lors d’un amical que les Bleus avaient perdu 3 buts à 1 au Stade de France. Le dernier match contre la Colombie remonte au mois de mars 2018 : l’équipe de France s’était inclinée sur le score de 3 buts à 2.

Boston pour probable camp de base

C’est sur la côte Est que l’équipe de France jouera tous ses matchs du premier tour de la Coupe du monde 2026. Têtes de série du groupe I, les Bleus affronteront le Sénégal le 16 juin dans la banlieue de New York, un barragiste à déterminer entre l’Irak, la Bolivie ou le Suriname le 22 juin à Philadelphie, et la Norvège le 26 juin à Boston.

Sur la base de ce calendrier et de la localisation des rencontres, le président de la FFF, Philippe Diallo, a annoncé que le camp de base des Bleus pourrait être établi à Boston. «Je le mets au conditionnel, il faut encore des validations, mais ce serait adéquat pour les déplacements pour les matches», a précisé le dirigeant en conférence de presse après l’AG.

Sur le même sujet Coupe du monde 2026 : comment obtenir des billets pour la compétition ? Lire

Depuis la Coupe du monde 2010 et le fiasco de Knysna, le choix du camp de base de l’équipe de France est scruté. En Afrique du Sud, les joueurs de l’équipe de France avaient pour camp de base le Pezula Resort, un hôtel dont les tarifs avaient créé une polémique, préfigurant la débâcle sportive.

Coupe du monde 2026Equipe de FranceDidier DeschampsFootball

À suivre aussi

Coupe du monde 2026 : voici le classement actuel des meilleurs troisièmes
Algérie-Jordanie, Coupe du monde 2026 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?
Coupe du monde 2026 : pourquoi la statue de Rocky Balboa à Philadelphie fait-elle trembler les supporters français ?

Ailleurs sur le web

Dernières actualités