Coupe de France 2025-2026 : les résultats complets des 16es de finale

Marseille, Lyon, Monaco, Toulouse, Strasbourg, ou encore Lyon se sont imposés en 16es de finale de la Coupe de France, alors que le PSG a été éliminé par le Paris FC.
Samedi 10 janvier
US Orléans (N1)-Monaco (L1) : 1-3
Montreuil (R1)-Amiens (L2) : 2-4
Angers (L1)-Toulouse (L1) : 1-1 (5 tab 6)
Bastia (L2)-Troyes (L2) : 0-2
US Avranches (N2)-Strasbourg (L1) : 0-6
Le Puy (N1)-Reims (L2) : 0-0 (0 tab 3)
Hauts Lyonnais (N3)-Lorient (L1) : 1-3
Istres (N2)-Laval (L2) : 0-2
Dimanche 11 janvier
Sochaux (N1)-Lens (L1) : 0-3
Nantes (L1)-Nice (L1) : 1-1 (3-5 aux t.a.b.)
US Chantilly (N2)-Rennes (L1) : 1-3
Le Mans (L2)-Nancy (L2) : 0-0 (4-1 aux t.a.b.)
Metz (L1)-Montpellier (L2) : 0-4
Lille (L1)-Lyon (L1) : 1-2
Lundi 12 janvier
PSG (L1)-Paris FC (L1) : 0-1
Mardi 13 janvier
Bayeux (R1)-OM (L1) : 0-9