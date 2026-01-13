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Coupe de France 2025-2026 : les résultats complets des 16es de finale

L'OM affrontera Rennes en huitièmes de finale. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Marseille, Lyon, Monaco, Toulouse, Strasbourg, ou encore Lyon se sont imposés en 16es de finale de la Coupe de France, alors que le PSG a été éliminé par le Paris FC.

Samedi 10 janvier

US Orléans (N1)-Monaco (L1) : 1-3

Montreuil (R1)-Amiens (L2) : 2-4

Angers (L1)-Toulouse (L1) : 1-1 (5 tab 6)

Bastia (L2)-Troyes (L2) : 0-2

US Avranches (N2)-Strasbourg (L1) : 0-6

Le Puy (N1)-Reims (L2) : 0-0 (0 tab 3)

Hauts Lyonnais (N3)-Lorient (L1) : 1-3

Istres (N2)-Laval (L2) : 0-2

Dimanche 11 janvier

Sochaux (N1)-Lens (L1) : 0-3

Nantes (L1)-Nice (L1) : 1-1 (3-5 aux t.a.b.)

US Chantilly (N2)-Rennes (L1) : 1-3

Le Mans (L2)-Nancy (L2) : 0-0 (4-1 aux t.a.b.)

Metz (L1)-Montpellier (L2) : 0-4

Lille (L1)-Lyon (L1) : 1-2

Lundi 12 janvier

PSG (L1)-Paris FC (L1) : 0-1

Mardi 13 janvier

Bayeux (R1)-OM (L1) : 0-9

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