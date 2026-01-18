Toute l’actu en direct 24h/24
France-Norvège, Euro 2026 de handball : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L'équipe de France est déjà qualifiée pour le tour principal de l'Euro 2026 de handball. L'équipe de France est déjà qualifiée pour le tour principal de l'Euro 2026 de handball. [Baptiste Fernandez/Icon Sport]
Après ses larges victoires contre la République tchèque et l’Ukraine, l’équipe de France affronte, ce lundi, la Norvège lors de son dernier match du tour préliminaire de l’Euro 2026 de handball.

Les Bleus reçus trois sur trois ? Après ses larges succès contre la République tchèque (42-28) puis l’Ukraine (46-26), l’équipe de France affronte, ce lundi, la Norvège lors de son 3e et dernier match du tour préliminaire de l’Euro 2026 de handball. Un premier choc pour les hommes de Guillaume Gille qui n’est pas dénué d’enjeux.

Faire le plein de points et de confiance

Car si les tenants du titre ont déjà en poche leur billet pour le tour principal, un nouveau succès leur permettrait d’y accéder avec le plein de points mais aussi de confiance pour espérer se hisser en quarts de finale.

Mais si les coéquipiers de Ludovic Fabregas ont remporté leurs deux premières rencontres, tout n’a pas été parfait. Face aux Tchèques mais aussi aux Ukrainiens. Ils ont notamment connu un premier quart d’heure compliqué et ont même été menés au score (8-10) avant de surclasser l’équipe d’Ukraine.

«On a mal commencé, il y avait un problème de concentration et à ce niveau-là ce n’était pas acceptable, mais on a eu une super réaction», a déclaré le capitaine français au micro de beIN SPORTS à l’issue de la rencontre. «Le match n’a pas été une promenade de santé mais sur la longueur on a pu montrer notre supériorité», a souligné, de son côté, Guillaume Gille.

L'équipe de France est déjà qualifiée pour le tour principal avant d'affronter la Norvège à l'Euro 2026 de handball.
Aux Bleus de faire un match plein de la première à la dernière minute pour aborder le tour principal, à partir de jeudi, dans les meilleures dispositions.

Le programme TV

France-Norvège

Match du tour préliminaire de l’Euro 2026 de handball

Lundi 19 janvier

A suivre en direct et en intégralité à partir de 20h30 sur beIN SPORTS 1 (disponible via Canal+)

