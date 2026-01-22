Ligue des champions : trois supporters du Club Bruges condamnés à de la détention administrative au Kazakhstan pour s'être déguisés en Borat

Trois supporters du Club Bruges ont été condamnés à cinq jours de détention administrative pour s'être déguisés en «Borat» pendant le match opposant leur équipe au Kaïrat Almaty mardi soir.

Ces trois supporters belges du Club Bruges se souviendront longtemps de leur escapade au Kazakhstan pour supporter leur équipe. L'humour des autorités kazakhes a des limites que ces supporters belges auraient mieux fait de ne pas ignorer.

Un tribunal au Kazakhstan a annoncé jeudi avoir condamné à une courte peine de prison trois supporters belges du Club Bruges qui s'étaient déguisés en «Borat» lors d'un match de Ligue des champions face au Kaïrat Almaty mardi.

Dans un communiqué, un tribunal d'Astana, la capitale du pays, dit avoir «reçu des plaintes pour trouble à l'ordre public contre les citoyens belges S., D. et N.», qui ont été «condamnés à cinq jours de détention administrative».

«En état d'ivresse dans les tribunes du stade Astana Arena, S., D. et N. se sont dévêtus, restant en sous-vêtements, et ont scandé des slogans (...) troublant ainsi l'ordre public», lors du match de mardi remporté 4-1 par les visiteurs, ont annoncé les autorités. Une vidéo montre ces trois personnes portant un mankini, un maillot de bain vert s'accrochant derrière le cou et emblématique du personnage de «Borat».

Borat is van ons ole ole! pic.twitter.com/dbYegol1aK — 𝙁𝘾. 𝘽𝙧𝙪𝙜𝙚𝙨 𝘼𝙧𝙢𝙮 🏆 (@FcBrugesArmy) January 20, 2026

Un personnage qui ne fait pas du tout rire les Kazaks

La comédie, sortie en 2006, suit les aventures en Amérique d'un journaliste kazakh fictif, Borat Sagdiyev, joué par l'acteur britannique Sacha Baron Cohen, qui présente le Kazakhstan comme un pays arriéré.

Les plaisanteries en lien avec ce film parodique, qui se moque aussi de la société américaine, sont rarement appréciées au Kazakhstan, qui tente depuis des années de lutter contre la fausse image véhiculée par «Borat». Le film avait provoqué à sa sortie la colère des autorités kazakhes, qui l'avaient interdit de projection, avant de reconnaître qu'il avait contribué au développement du tourisme dans cet immense pays d'Asie centrale.

Un drapeau d'un supporter du club anglais de Chelsea représentant «Borat» avait été confisqué par la sécurité lors d'un match de Ligue Europa Conférence face à Astana en 2024.