Tennis : qu’est-ce que le protocole chaleur extrême qui pourrait être instauré à l’Open d’Australie ?

L’ATP avait annoncé le mardi 16 décembre l’introduction de la règle contre la chaleur extrême à partir de 2026, à la suite des critiques qui ont émaillé certains tournois cette saison. Le protocole, déjà activé samedi, pourrait de nouveau l'être ce mardi à l'Open d'Australie.

La sécurité comme priorité. Après une année marquée par des conditions climatiques extrêmes comme récemment à Shanghai, l’ATP a décidé de réagir en instaurant de nouvelles règles afin de protéger l'intégrité des joueurs. Une règle déjà appliquée sur le circuit féminin WTA.

Avec les chaleurs extrêmes en Australie, notamment celles prévues mardi 27 janvier, le protocole pourrait encore être activé, comme ce fut le cas samedi. Le tenant du titre Jannik Sinner avait notamment souffert de la chaleur.

The AO Heat Stress Scale is above 5.0.



Play is suspended for all matches and practice on outside courts. The roofs on RLA, MCA and JCA will close and remain closed for the remainder of the match.



If onsite, please seek shade and apply cooling strategies. — #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2026

Celui-ci offre la possibilité pour un concurrent de demander une pause de dix minutes au cours du troisième set pour les hommes, et du deuxième set pour les femmes, afin de se rafraîchir si l'indice Wet Bulb Globe Temperature (WBGT), qui prend en compte notamment la température, l’humidité et le vent, atteint les 30,1 °C au cours des deux premières manches, selon l'ATP.

La rencontre peut être interrompue

Autre règle, la fermeture automatique des toits rétractables si la température est au-delà des 32 °C ou si la température de la surface de jeu monte au-delà de 45 °C.

A noter que la rencontre sera interrompue pendant quinze minutes, si cet indice dépasse 32,2 °C. Le jeu ne pourra reprendre que si l’indice passe sous le cap des 30,5 °C pendant vingt minutes.

Concernant les tableaux principaux de simple hommes et femmes, la journée de mardi à l'Open d'Australie est consacrée aux premiers quarts de finale et tous ont été programmés dans la Rod Laver Arena à partir de 11h30 (01h30 à Paris) dont le toit sera fermé et où l'air conditionné sera enclenché.

En revanche, les matchs seront interrompus ou ne se joueront pas sur les autres courts si l'indice 5 est atteint. Et le tournoi de tennis fauteuil qui devait débuter mardi est repoussé d'une journée, selon le communiqué des organisateurs.

La nouvelle règle doit permettre de «protéger la santé des joueurs», mais aussi «d'améliorer les conditions pour les spectateurs, les arbitres, les ramasseurs de balles et l'équipe d'organisation» des tournois, souligne l'ATP.