La France quatrième au classement des médailles

Pour le moment, la France occupe la quatrième place du classement des médailles de ces JO 2026 avec 10 médailles (4 d'or, 5 d'argent et 1 de bronze).

La Norvège est toujours en tête (18 médailles) devant l'Italie (18) et les Etats-Unis (14).