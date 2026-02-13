❄️ #MilanoCortina2026 | ⛸️ Adam Siao Him Fa termine sur un salto arrière mais quelques erreurs en début de programme vont lui coûter la médaille...
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❄️ #MilanoCortina2026 | ⛸️ Quelques erreurs pour Kevin Aymoz mais le Français aura à nouveau fait le show à Milan avec ses tripes !
🇫🇷 Il prend la 5e place provisoire.
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L'équipe de France masculine de hockey sur glace enchaîne une deuxième défaite dans ces JO contre la République tchèque, 6-3.
Prochain rendez-vous dimanche contre le Canada.
Le Français manque le podium pour trois petites secondes sur le 10.000m du patinage de vitesse.
Pour le moment, la France occupe la quatrième place du classement des médailles de ces JO 2026 avec 10 médailles (4 d'or, 5 d'argent et 1 de bronze).
La Norvège est toujours en tête (18 médailles) devant l'Italie (18) et les Etats-Unis (14).
Après une défaite contre la Suisse (4-0), l'équipe de France de hockey sur glace est opposée à la République tchèque.
Avec une septième médaille olympique, Quentin Fillon Maillet a égalé Martin Fourcade dans l'histoire.
Le classement des athlètes les plus médaillés dans l'histoire est à retrouver ici.
Léa Casta et Julia Nirani-Pereira ont été éliminées en demi-finale. Désillusion pour le clan tricolore.
Exceptionnel Quentin Fillon Maillet qui a survolé le sprint pour s'offrir l'or !! Emilien Jacquelin termine au pied du podium.
Les quatre Française en lice sur le sprint (Fabien Claude, Quentin Fillon Maillet, Émilien Jacquelin et Eric Perrot) sont tous en piste.
Chloé Trespeuch, porte-drapeau de la délégation française, a été éliminée dès les quarts de finale de snowboard cross. Deux Françaises sont qualifiées pour les demi-finales : Julia Nirani-Pereira et Léa Casta.
🇫🇷🥈🤗 "On peut faire un câlin ?" : quand Mathis Desloges reçoit sa médaille d'argent des mains de Martin Fourcade #MilanoCortina2026pic.twitter.com/gJsIfM4wDM
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Le fondeur norvégien Johannes Klaebo a égalé le record de huit médailles d'or aux Jeux olympiques d'hiver, tous sports confondus, en s'adjugeant un troisième titre lors des JO de Milan Cortina, dans le 10 km individuel libre.
Le Français Mathis Desloges décroche la médaille d'argent de l'Individuel 10km du ski de fond. Il termine derrière le Norvégien Johannes Klaebo. C'est sa deuxième médaille, de la même couleur, dans ces Jeux après celle au skiathlon.
Mathis Desloges a terminé sa course et il est actuellement deuxième provisoire derrière Johannes Klaebo.
La biathlète italienne Rebecca Passler, contrôlée positive fin janvier à une substance interdite, a été autorisée à participer aux JO par la commission d'appel de l'agence italienne antidopage (Nado), a annoncé vendredi la Fédération italienne de sports d'hiver (Fisi).
Avant le biathlon, place au ski de fond. Quatre Français sont en lice sur l’individuel de 10 km avec de grosses ambitions : Victor Lovera, Mathis Desloges, Hugo Lapalus et Jules Lapierre.
Ce vendredi, il y a aussi du biathlon avec le sprint hommes à partir de 14h. Et de très grandes chancs de titre et de médailles. Les horaires de départ des Français :
Fabien Claude à 14h16
Quentin Fillon Maillet à 14h20
Émilien Jacquelin à 14h21
Eric Perrot à 14h24
La porte-drapeau de la délégation française Chloé Trespeuch entre en lice au snowboard cross
La journée du vendredi 13 février des JO 2026 de Milan-Cortina s'est ouverte à 9h avec de nombreux matchs de curling, notamment le choc entre le Canada et les Etats-Unis.