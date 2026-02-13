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En directJO 2026 : immense déception pour Adam Siao Him Fa qui loupe le podium en patinage artistique après une lourde chute

Le patineur français a chuté avant de multiplier les erreurs lors de sa prestation. [Claudia Greco / REUTERS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Les Jeux d'hiver de Milan-Cortina se poursuivent ce vendredi avec des épreuves de curling, de biathlon et de patinage de vitesse. Suivez notre direct.
Alerte
Adam Siao Him Fa chute lourdement au tout début de sa prestation !
Kevin Aymoz prend la 5e place provisoire avant le passage des favoris, dont Adam Siao Him Fa
Les hockeyeurs français s'inclinent contre les Tchèques

L'équipe de France masculine de hockey sur glace enchaîne une deuxième défaite dans ces JO contre la République tchèque, 6-3.

Prochain rendez-vous dimanche contre le Canada.

Timothy Loubineaud seulement 4e du 10.000 m !

Le Français manque le podium pour trois petites secondes sur le 10.000m du patinage de vitesse.
 

La France quatrième au classement des médailles

Pour le moment, la France occupe la quatrième place du classement des médailles de ces JO 2026 avec 10 médailles (4 d'or, 5 d'argent et 1 de bronze). 

La Norvège est toujours en tête (18 médailles) devant l'Italie (18) et les Etats-Unis (14).

C'est parti pour les Bleus au hockey sur glace

Après une défaite contre la Suisse (4-0), l'équipe de France de hockey sur glace est opposée à la République tchèque.

Quentin Fillon Maillet égale Martin Fourcade

Avec une septième médaille olympique, Quentin Fillon Maillet a égalé Martin Fourcade dans l'histoire.

Le classement des athlètes les plus médaillés dans l'histoire est à retrouver ici.

Pas de médaille au snowboard cross

Léa Casta et Julia Nirani-Pereira ont été éliminées en demi-finale. Désillusion pour le clan tricolore.
 

Alerte
Quentin Fillon Maillet champion olympique du sprint !

Exceptionnel Quentin Fillon Maillet qui a survolé le sprint pour s'offrir l'or !! Emilien Jacquelin termine au pied du podium.

C'est parti pour le biathlon

Les quatre Française en lice sur le sprint (Fabien Claude, Quentin Fillon Maillet, Émilien Jacquelin et Eric Perrot) sont tous en piste.

La porte-drapeau éliminée

Chloé Trespeuch, porte-drapeau de la délégation française, a été éliminée dès les quarts de finale de snowboard cross. Deux Françaises sont qualifiées pour les demi-finales : Julia Nirani-Pereira et Léa Casta.

Sur les réseaux
Le câlin entre Mathis Desloges et Martin Fourcade
Johannes Klaebo dans l'histoire

Le fondeur norvégien Johannes Klaebo a égalé le record de huit médailles d'or aux Jeux olympiques d'hiver, tous sports confondus, en s'adjugeant un troisième titre lors des JO de Milan Cortina, dans le 10 km individuel libre.

Alerte
Mathis Desloges en argent

Le Français Mathis Desloges décroche la médaille d'argent de l'Individuel 10km du ski de fond. Il termine derrière le Norvégien Johannes Klaebo. C'est sa deuxième médaille, de la même couleur, dans ces Jeux après celle au skiathlon.

Ski de fond : Mathis Desloges deuxième provisoire

Mathis Desloges a terminé sa course et il est actuellement deuxième provisoire derrière Johannes Klaebo.

Rebecca Passler (biathlon) finalement autorisée à participer

La biathlète italienne Rebecca Passler, contrôlée positive fin janvier à une substance interdite, a été autorisée à participer aux JO par la commission d'appel de l'agence italienne antidopage (Nado), a annoncé vendredi la Fédération italienne de sports d'hiver (Fisi).

C'est parti pour le ski de fond

Avant le biathlon, place au ski de fond. Quatre Français sont en lice sur l’individuel de 10 km avec de grosses ambitions : Victor Lovera, Mathis Desloges, Hugo Lapalus et Jules Lapierre.

Les horaires du biathlon

Ce vendredi, il y a aussi du biathlon avec le sprint hommes à partir de 14h. Et de très grandes chancs de titre et de médailles. Les horaires de départ des Français : 

Fabien Claude à 14h16
Quentin Fillon Maillet à 14h20
Émilien Jacquelin à 14h21
Eric Perrot à 14h24

Chloé Trespeuch en lice

La porte-drapeau de la délégation française Chloé Trespeuch entre en lice au snowboard cross

Le curling a ouvert la journée

La journée du vendredi 13 février des JO 2026 de Milan-Cortina s'est ouverte à 9h avec de nombreux matchs de curling, notamment le choc entre le Canada et les Etats-Unis. 

JO 2026Skibiathlon

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Pierre Crinon a été à l'origine d'une bagarre lors de la défaite de l'équipe de France contre le Canada aux JO 2026.
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Jutta Leerdam a décroché une médaille d'or et une autre en argent aux JO 2026.
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