JO 2026 : pourquoi Emilien Jacquelin porte-t-il la boucle d’oreille du cycliste disparu Marco Pantani ?

Le biathlète français Emilien Jacquelin porte l’une des boucles d’oreilles d’une légende du cycliste décédée en 2004 et qui était son idole de jeunesse.

Un look qui ne passe pas inaperçu. Le biathlète français Émilien Jacquelin, qui a terminé quatrième du sprint ce vendredi malgré une incroyable course, porte une boucle d’oreille lors de ces JO de Milan Cortina 2026. Et elle appartenait à un célèbre italien.

En effet, le Tricolore a décidé d’honorer la mémoire de son idole Marco Pantani en portant sa boucle d'oreille. Pour se faire, le quintuple champion du monde de biathlon avait demandé à la famille du cycliste décédé en 2004 la permission de se voir confier l'une des boucles d'oreilles.

Pantani va-t-il lui porter chance ?

«C'était un rêve que j'avais et grâce à un proche de la famille de Marco, Tonina et Paolo Pantani ont accepté de me prêter une de ses boucles d’oreille pour cette quinzaine», a-t-il récemment expliqué à Eurosport. Une demande qui avait surpris la mère du «Pirate», qui avait fini par accepter.

S’il a terminé au pied du podium vendredi, il voudra aller chercher une médaille ce dimanche lors de la poursuite. «C’est un week-end spécial avec les 22 ans de la mort de Marco Pantani, ce n’est pas forcément la Saint-Valentin pour moi, a-t-il indiqué au micro de France TV. Comptez sur moi pour faire le show dimanche et mettre le feu sur la piste.»

Marco Pantani, vainqueur du Tour de France en 1998, avait été retrouvé mort dans une chambre d’hôtel de Rimini, un 14 février, il y a 22 ans.