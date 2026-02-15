Badminton : la France sacrée championne d’Europe par équipes, une première dans son histoire

La France a été sacrée championne d’Europe par équipes de badminton, ce dimanche, après sa victoire en finale contre le Danemark. Une grande première dans son histoire.

Elle a mis un terme à la suprématie danoise. Deux mois après le titre historique de Christo Popov aux World Tour Finals, qui réunit les huit meilleurs joueurs du monde, la France a été sacrée, ce dimanche, championne d’Europe par équipes de badminton pour la toute première fois de son histoire. Au bout du suspense, les Bleus ont battu en finale le Danemark (3-2), qui avait remporté tous les titres chez les hommes depuis la création de l’épreuve en 2006.

Tout n’avait pourtant pas très bien commencé pour les Tricolores avec la défaite de Christo Popov lors du premier simple contre Anders Antonsen (1-2). Mais Alex Lanier a remis les deux équipes à égalité grâce à sa victoire contre Rasmus Gemke (2-0) avant d’être imité par Toma Junior Popov, qui a dominé Ditlev Jaeger Holm (2-1). Et la décision s’est faite avec les doubles.

Si Éloi Adam et Léo Rossi n’ont rien pu faire contre les anciens n°1 mondiaux Kim Astrup et Anders Skaarup Rasmussen (2-0), Thom Gicquel et Toma Junior Popov sont venus à bout de Daniel Lundgaard et Mads Vestergaard (2-0) pour permettre au badminton français d’entrer dans une nouvelle dimension.