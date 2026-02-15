JO 2026 : Emilien Jacquelin n’a «aucun problème» avec Sturla Laegreid après leurs déclarations tapageuses

Le Français Emilien Jacquelin et le Norvégien Sturla Laegreid s’étaient quelque peu chauffés avec des déclarations tapageuses à l’issue du sprint des JO 2026 de Milan-Cortina.

Leurs retrouvailles étaient très attendues. Et elles ont bien eu lieu, ce dimanche, sur la piste d’Anterselva. Deux jours après leurs déclarations tapageuses par médias interposés, Emilien Jacquelin et Surla Laegreid se sont retrouvés à la lutte pour la médaille d’argent sur la poursuite de biathlon des JO 2026 de Milan-Cortina. Et le duel a rapidement tourné à l’avantage du Norvégien, qui a terminé à la 2e place derrière le Suédois Martin Ponsiluoma, alors que le Français s’est contenté du bronze pour s’offrir sa première médaille olympique individuelle.

«J'ai été battu par un infidèle»

Une course et un résultat qui ont mis un terme à leur embrouille née à l’issue du sprint. Bien parti pour monter sur le podium, Emilien Jacquelin s’était écroulé sur les skis dans le dernier tour, terminant à seulement deux centièmes de Sturla Laegreid (3e). «Je ne sais pas ce qui est arrivé à Jacquelin. S’est-il arrêté pour saluer le public ?», avait lâché ironiquement le Norvégien. «Oh mon dieu, j’ai été battu par un infidèle», avait rétorqué le Tricolore en référence aux révélations faites par Sturla Laegreid sur sa tromperie envers sa petite amie.

Mais il n’y aurait plus aucun souci entres les deux biathlètes. «Il n’y a aucun problème entre nous. Il a dit ce qu’il avait à dire à sa manière, et j’ai dit ce que j’avais à dire à ma manière. Être honnête et dire ce que nous avons dit après le sprint fait partie du jeu. Nous nous sommes revus le soir même et nous nous sommes réconciliés. Nous nous connaissons depuis longtemps et nous avons beaucoup de respect l’un pour l’autre», a assuré Émilien Jacquelin en conférence de presse.

«C’était peut-être davantage un spectacle destiné aux médias», a confié, de son côté, Sturla Laegreid, indiquant qu’il avait pris la sortie du Français sur le ton de l’humour. Et les deux hommes devraient une nouvelle fois se retrouver dès mardi sur le relais masculin, puis, vendredi, sur la mass start.