JO 2026 : une skieuse acrobatique demandée en mariage sur la piste pour la Saint-Valentin

A peine qualifiée pour la finale de ski acrobatique big air, l'Ukrainienne Kateryna Kostar a eu la belle surprise de voir son compagnon la demander en mariage, sur la piste, le soir de la Saint-Valentin.

La bague au doigt en attendant la médaille autour du cou. Kateryna Kostar, Ukrainienne engagée sur l'épreuve de ski acrobatique big air aux Jeux olympiques d'hiver à Milan et Cortina, a vécu une sacrée journée ce 14 février 2026. A l'issue des trois manches, l'athlète s'est qualifiée pour la finale de l'épreuve.

Mais ce n'est pas tout. Au bout de la piste, son compagnon l'attendait, pour la féliciter... et pour la demander en mariage, le jour de la Saint-Valentin. Kateryna Kostar, encore essoufflée de son effort, casque sur la tête, a dit «oui», avant d'embrasser son futur époux.

©Dylan Martinez/Reuters

Une jolie histoire, mais pas unique lors de ces JO. La nouvelle championne olympique de descente Breezy Johnson a également dit «oui» à son petit ami, quelques minutes après sa sortie de piste sur le super-G ce jeudi 12 février.

De son côté, Kateryna Kotsar est devenue la première athlète féminine ukrainienne à se qualifier pour une finale olympique en ski freestyle.

La finale sera à suivre ce lundi 16 février, à partir de 19h30.