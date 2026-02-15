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Ligue des champions : voici l’arbitre pour le barrage aller entre Monaco et le PSG

Jesus Gil Manzano a déjà arbitré Monaco et le PSG en Ligue des champions cette saison. Jesus Gil Manzano a déjà arbitré Monaco et le PSG en Ligue des champions cette saison. [GSI / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L’arbitre espagnol Jesus Gil Manzano a été désigné pour arbitrer le barrage aller de la Ligue des champions entre Monaco et le PSG, mardi soir (21h), au stade Louis II.

Un Espagnol pour le duel franco-français. Jesus Gil Manzano (42 ans) sera au sifflet, mardi soir, pour le barrage aller de la Ligue des champions entre Monaco et le PSG sur la pelouse du stade Louis II. 

Et l’arbitre ibérique, doté d’une solide expérience avec notamment 266 rencontres de Liga et 30 matchs de Ligue des champions à son actif, est plutôt un bon souvenir pour le club de la capitale qu’il a déjà dirigé à cinq reprises dans sa carrière.

La dernière fois remonte au mois d’octobre dernier avec la claque infligée au club allemand du Bayer Leverkusen (2-7). Sous ses ordres, les Parisiens comptent trois victoires, deux matchs nuls et une défaite concédée contre l’AC Milan en novembre 2023 (2-1). En revanche, ce sera la 4e fois qu’il dirigera le club de la principauté.

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Jesus Gil Manzano avait officié lors du match nul concédé par les Monégasques à domicile contre Manchester City début octobre (2-2). Monaco ne s’est d'ailleurs jamais imposé avec l’arbitre espagnol au sifflet, avec des défaites en tour préliminaire contre Fenerbahce en 2016 (2-1, 3e tour aller), puis le PSV Eindhoven en 2022 (3-2 a.p., 3e tour retour).

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