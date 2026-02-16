All Star Game 2026 : la carte de la France amputée de l’Alsace et la Lorraine lors de la présentation de Victor Wembanyama (vidéo)

Une carte de la France, diffusée sur les écrans géants de l’Intuit Dome de Los Angeles, était amputée de l’Alsace et la Lorraine lors de la présentation de Victor Wembanyama, dimanche, au All Star Game 2026.

Une carte qui a beaucoup fait réagir dans l’Hexagone. Victor Wembanyama a participé, dimanche soir, au All Star Game 2026, devenant le premier Français à disputer ce grand rendez-vous du basket nord-américain dans la peau d’un titulaire. Une première entachée par une grossière bourde. Car au moment de la présentation du prodige tricolore, une carte de la France amputée de l’Est du pays, et notamment de l’Alsace et la Lorraine, a été diffusée sur les écrans géants de l’Intuit Dome de Los Angeles.

Et elle n'a pas manqué d'interpeller Emmanuel Macron. «Je veux rassurer nos voisins, nous n’avons pas fourni la carte. En revanche Wemby est bien notre fierté française !», a posté le président de la République sur son compte X.

Je veux rassurer nos voisins, nous n’avons pas fourni la carte. En revanche Wemby est bien notre fierté française ! 🇫🇷 https://t.co/A4SkB7u68g — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 16, 2026

Cette carte approximative n’a pas empêché Victor Wembanyama de se distinguer. Présent dans l’équipe «monde», au sein d’un format revisité, avec un mini-tournoi à trois formations, il a inscrit 14 points dans le premier match (meilleur marqueur) puis 19 points dans son deuxième match. Insuffisant car son équipe s’est inclinée contre les «USA Stars» d’Anthony Edwards (32-32, puis 5-3 en prolongation), puis face aux «USA Stripes» (48-45).

La performance du Français a toutefois été saluée. «C’est un match que nous adorons et c’est un match que je chéris personnellement, alors être compétitif est le moins que je puisse faire», a confié Victor Wembanyama a pris beaucoup de plaisir.

«C’était beaucoup plus plaisant que l’année dernière. J’ai trouvé que le basket proposé était pas mal. On a un gars comme Kawhi Leonard qui marque 31 points, ça veut dire quelque chose. Il y avait plus d’intensité. Tactiquement, on était un petit peu plus concentrés aussi. J’ai essayé de jouer sur les forces de mes coéquipiers. Mais ça n’a pas suffi», a déclaré l’international tricolore, qui a «aimé» le nouveau format. Et il a déjà pris rendez-vous pour l’année prochaine.