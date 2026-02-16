JO 2026 : le programme et les résultats complets du lundi 16 février

Du curling, du bobsleigh, le slalom hommes, du short track, du hockey sur glace avec les demi-finales femmes ou encore du patinage artistique étaient au programme, ce lundi, aux JO 2026 de Milan-Cortina.
Curling
Suède-Suisse (tour préliminaire femmes) : 6-4
Chine-Canada (tour préliminaire femmes) : 5-10
Danemark-Grande-Bretagne (tour préliminaire femmes) : 2-7
Grande-Bretagne-Norvège (tour préliminaire hommes) : 6-7
République tchèque-Canada (tour préliminaire hommes) : 2-8
Suède-Allemagne (tour préliminaire hommes) : 3-7
Italie-Chine (tour préliminaire hommes) : 4-11
19h05 : Etats-Unis-Italie (tour préliminaire femmes) : 2-7
19h05 : Corée du Sud-Chine (tour préliminaire femmes) : 10-9
19h05 : Suisse-Grande-Bretagne (tour préliminaire femmes) : 10-6
19h05 : Japon-Canada (tour préliminaire femmes) : 6-9
Bobsleigh
10h : bob à deux hommes (manche 1) : victoire de l'Allemande Laura Nolte
11h57 : bob à deux hommes (manche 2) : victoire de l'Allemande Laura Nolte
19h : monobob femmes (manche 3) : victoire de l'Allemande Laura Nolte
21h06 : monobob femmes (manche 4) : victoire de l'Américaine Elana Meyers-Taylor
Ski
10h/13h30 : victoire du Suisse Loïc Meillard
Short track
1.000m femmes (finale A) : victoire de la Néerlandaise Xandra Velzeboer
Hockey sur glace
Etats-Unis-Suède (demi-finales femmes) : 5-0
21h10 : Canada-Suisse (demi-finales femmes)
Saut à ski
19h43 : super team hommes (manche 2) : victoire de l'Autriche
20h20 : super team hommes (manche finale) : victoire de l'Autriche
Ski acrobatique
19h30 : freeski big air femmes (manche finale 1) : victoire de l'Autrichienne Lara Wolf
19h53 : freeski big air femmes (manche finale 2) : victoire de la Britannique Kristy Muir
20h17 : freeski big air femmes (manche finale 3) : victoire de la Canadienne Megan Oldham
Patinage artistique
20h : patinage en couple (programme libre) : victoire du Japon