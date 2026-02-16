JO 2026 : le programme et les résultats complets du lundi 16 février

Du curling, du bobsleigh, le slalom hommes, du short track, du hockey sur glace avec les demi-finales femmes ou encore du patinage artistique étaient au programme, ce lundi, aux JO 2026 de Milan-Cortina.

Curling

Suède-Suisse (tour préliminaire femmes) : 6-4

Chine-Canada (tour préliminaire femmes) : 5-10

Danemark-Grande-Bretagne (tour préliminaire femmes) : 2-7

Grande-Bretagne-Norvège (tour préliminaire hommes) : 6-7

République tchèque-Canada (tour préliminaire hommes) : 2-8

Suède-Allemagne (tour préliminaire hommes) : 3-7

Italie-Chine (tour préliminaire hommes) : 4-11

19h05 : Etats-Unis-Italie (tour préliminaire femmes) : 2-7

19h05 : Corée du Sud-Chine (tour préliminaire femmes) : 10-9

19h05 : Suisse-Grande-Bretagne (tour préliminaire femmes) : 10-6

19h05 : Japon-Canada (tour préliminaire femmes) : 6-9

Bobsleigh

10h : bob à deux hommes (manche 1) : victoire de l'Allemande Laura Nolte

11h57 : bob à deux hommes (manche 2) : victoire de l'Allemande Laura Nolte

19h : monobob femmes (manche 3) : victoire de l'Allemande Laura Nolte

21h06 : monobob femmes (manche 4) : victoire de l'Américaine Elana Meyers-Taylor

Ski

10h/13h30 : victoire du Suisse Loïc Meillard

Short track

1.000m femmes (finale A) : victoire de la Néerlandaise Xandra Velzeboer

Hockey sur glace

Etats-Unis-Suède (demi-finales femmes) : 5-0

21h10 : Canada-Suisse (demi-finales femmes)

Saut à ski

19h43 : super team hommes (manche 2) : victoire de l'Autriche

20h20 : super team hommes (manche finale) : victoire de l'Autriche

Ski acrobatique

19h30 : freeski big air femmes (manche finale 1) : victoire de l'Autrichienne Lara Wolf

19h53 : freeski big air femmes (manche finale 2) : victoire de la Britannique Kristy Muir

20h17 : freeski big air femmes (manche finale 3) : victoire de la Canadienne Megan Oldham

Patinage artistique

20h : patinage en couple (programme libre) : victoire du Japon