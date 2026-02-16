JO 2026 : un hockeyeur français convoqué par sa Fédération après sa bagarre contre le Canada

Le hockeyeur français Pierre Crinon a été convoqué par sa Fédération après la bagarre qui a éclaté, dimanche, lors de la défaite de l’équipe de France contre le Canada aux JO 2026 (2-10).

Il va devoir s’expliquer. A l’origine de la bagarre qui a éclaté, dimanche, lors de la lourde défaite de l’équipe de France contre le Canada aux JO 2026 (2-10), le hockeyeur français Pierre Crinon (30 ans) a été convoqué par sa Fédération pour revenir sur les raisons de cet affrontement. «Suite à l’expulsion et à l’attitude de Pierre Crinon lors du France-Canada, Pierre-Yves Gerbeau président de la FFHG et chef de mission adjoint de la délégation convoquera dès demain (ce lundi, ndlr) le joueur sanctionné pour faire toute la lumière sur cet incident, en présence du DTN et du staff», a annoncé l’équipe de France sur son compte X.

Suite à l’expulsion et à l’attitude de Pierre Crinon lors du France-Canada, Pierre-Yves Gerbeau président de la FFHG et chef de mission adjoint de la délégation convoquera dès demain le joueur sanctionné pour faire toute la lumière sur cet incident, en présence du DTN et du staff — Équipes de France Hockey 🏒 (@Hockey_FRA) February 15, 2026

A sept minutes de la fin de la rencontre, alors que les Bleus étaient largement menés au score, Pierre Crinon, sûrement frustré par la tournure des événements, en est venu aux mains avec Tom Wilson après une charge derrière la cage tricolore. Les deux joueurs se sont écharpés et ont échangé des coups de poings avant d’être séparés par les arbitres non sans mal. Et ils ont tous les deux été exclus pour 25 minutes, soit au-delà du temps restant avant la fin de la rencontre.

❄️ #MilanoCortina2026 | ÉNORME BAGARRE 🤯💥🤯



Les arbitres sont obligés d'intervenir pour séparer le Français Pierre Crinon et le Canadien Wilson. Les deux hommes sont expulsés du match !



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Car si elles sont autorisées et encadrées dans le championnat nord-américain (NHL), les bagarres sont interdites et sanctionnées aussi bien dans les compétitions européennes que mondiales, selon le règlement de la Fédération internationale (IIHF). «Les joueurs qui participent volontairement à une bagarre doivent être pénalisés par les arbitres et peuvent être éjectés du match. Des sanctions disciplinaires supplémentaires peuvent être imposées», est-il notamment indiqué.

Reste à savoir si Pierre Crinon échappera à une sanction et pourra participer au match de barrages des Bleus, mardi, contre l’Allemagne.