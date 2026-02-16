JO 2026 : un skieur norvégien jette ses bâtons et craque complètement après son élimination sur le slalom

En tête du slalom des JO 2026 de Milan-Cortina à l’issue de la première manche, le Norvégien Atle Lie McGrath a complètement craqué, ce lundi, après avoir enfourché lors de son second passage.

Il a laissé éclater son énorme frustration. En tête du slalom des JO 2026 de Milan-Cortina à l’issue de la première manche, Atle Lie McGrath (25 ans) était idéalement placé, ce lundi, pour conquérir la médaille d’or et succéder à Clément Noël. Mais comme le Français, parti à la faute lors de son second passage, le Norvégien s’est manqué et a enfourché une porte avant même le premier intermédiaire. De quoi le rendre fou de rage.

🫨 Le crashout est totalement validé. Elle fait de la peine cette détresse d'Atle Lie McGrath, après la 2e manche du slalom où il est parti à la faute.



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Le skieur nordique a tapé dans les piquets avec ses bâtons avant de les jeter avec force de l’autre côté des filets de protection. Passablement énervé, il a déchaussé ses skis avant de quitter la piste et de se diriger vers un petit bois situé à proximité pour s’isoler.

Il s’est ensuite allongé dans la neige, mais il a eu beaucoup de mal à faire redescendre la pression et à évacuer son immense déception. Le leader du classement de la Coupe du monde de slalom a finalement été récupéré par une motoneige, avant de remettre ses skis et descendre jusqu’à l’arrivée qu’il a traversée visage fermé et sans lâcher le moindre mot.

Et les malheurs d’Atle Lie McGrath a fait le bonheur du Suisse Loïc Meillard, qui a été sacré champion olympique devant l’Autrichien Fabio Gstrein et le Norvégien Henrik Kristoffersen. «Atle Lie aurait mérité l’or aussi. Il a été le meilleur cette saison, mais c’est le slalom», a déclaré Loïc Meillard, reparti avec la médaille d’or autour du cou.