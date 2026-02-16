Ligue des champions : compositions, arbitre, diffusion TV… tout savoir sur le barrage aller entre Monaco et le PSG

Monaco et le PSG s’affrontent, ce mardi soir (21h), en barrage aller de la Ligue des champions sur la pelouse du stade Louis II.

Composition probable de Monaco

Köhn - Vanderson, Kehrer, Faes, Caio Henrique - Camara, Zakaria - Coulibaly, Golovin, Adingra - Balogun

Composition probable du PSG

Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Zaïre-Emery, Vitinha, Joao Neves - Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola

Arbitre

Jesus Gil Manzano (42 ans) sera au sifflet de ce barrage aller de la Ligue des champions entre Monaco et le PSG. L’arbitre espagnol, doté d’une solide expérience avec notamment 266 rencontres de Liga et 30 matchs de Ligue des champions à son actif, est plutôt un bon souvenir pour le club de la capitale qu’il a déjà dirigé à cinq reprises dans sa carrière. La dernière fois remonte au mois d’octobre dernier avec la claque infligée au club allemand du Bayer Leverkusen (2-7).

Sous ses ordres, les Parisiens comptent trois victoires, deux matchs nuls et une défaite. Jesus Gil Manzano avait aussi officié lors du match nul concédé par les Monégasques à domicile contre Manchester City début octobre (2-2). Et Monaco ne s’est jamais imposé avec l’arbitre espagnol au sifflet, avec des défaites en tour préliminaire contre Fenerbahce en 2016 (2-1, 3e tour aller), puis le PSV Eindhoven en 2022 (3-2 a.p., 3e tour retour).

Stade

Ce barrage aller se jouera sur la pelouse du stade Louis II, où le club de la principauté est invaincu cette saison sur la scène européenne avec une victoire contre Galatasaray (1-0) et trois matchs nuls contre Manchester City (2-2), Tottenham (0-0), la Juventus Turin (0-0). En championnat, les Monégasques ont battu les Parisiens, fin novembre, à domicile (1-0).

Historique

Monaco et le PSG vont s’affronter pour la 117e fois de leur histoire. Le club de la principauté mène au bilan des confrontations avec 49 victoires, contre 38 succès pour la formation parisienne et 29 matchs nuls.

Forme

L’AS Monaco traverse une période contrastée avec seulement trois victoires lors de ses dix matchs disputés depuis le début de l’année 2026, dont le succès, le week-end dernier, face à Nantes en championnat (3-1), pour quatre défaites et trois matchs nuls.

De son côté, le PSG a également enregistré des résultats mitigés avec six victoires mais aussi une élimination en 16e de finale de la Coupe de France contre le Paris FC (0-1), un revers face au Sporting Portugal en Ligue des champions (2-1) et une défaite sur la pelouse de Rennes, vendredi dernier, en championnat (3-1).

Diffusion

Ce barrage aller de la Ligue des champions entre Monaco et le PSG sera à suivre en direct et en exclusivité à partir de 21h sur Canal+ Foot.