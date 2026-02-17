Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Football : les matchs de Premier League seront interrompus pour permettre aux joueurs musulmans de rompre le jeûne pendant le ramadan

Ce petit arrêt de jeu a été mis en place en 2021. [SPI / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

La Premier League, le championnat anglais de football, va à nouveau mettre en place des pauses de match pendant le mois de Ramadan cette saison.

Alors que cette semaine commence le mois de Ramadan, synonyme de jeûne quotidien pour les musulmans du monde entier, la Premier League anglaise a décidé à nouveau d’instaurer des pauses de match afin de permettre aux joueurs et officiels de rompre leur jeûne après le coucher du soleil. 

Une mesure mis en place depuis plusieurs saisons en Angleterre. Depuis 2021 en effet, une léger arrêt de jeu lors d’une touche, d’un coup franc ou d’une sortie de but est faite par les arbitres pour que les concernés mangent ou boivent quelque chose.

Les rencontres concernées seront celles programmées en début de soirée (16h30 ou 17h30 notamment) puisque l’iftar, la coupure du jeûne doit à avoir lieu au coucher de soleil qui intervient entre 17h et 19h au Royaume-Uni.

Thomas Partey a quitté l'Angleterre et rejoint Villarreal l'été dernier.
Sur le même sujet Football : un ancien joueur d’Arsenal visé par de nouvelles accusations de viol Lire

Si d’autres pays ont mis en place cette petite pause, cela n’est pas autorisé en France. 

FootballRamadan

À suivre aussi

Football : Robert Lewandowski annonce son départ du FC Barcelone à la fin de la saison
Didier Deschamps ne voit aucun inconvénient que ses joueurs s’expriment sur des sujets comme la politique.
«Il y a une liberté d’expression pour les joueurs» : Didier Deschamps revient sur les propos de Kylian Mbappé contre le Rassemblement national
«Je ne pars pas à la retraite» : Didier Deschamps se livre sur son avenir après l’équipe de France

Ailleurs sur le web

Dernières actualités