Fabien Claude, Émilien Jacquelin, Quentin Fillon Maillet et Éric Perrot décrochent l'or en biathlon sur le relais !
GER 🇩🇪 4-1 🇫🇷 FRA
47'00 : Nos Bleus n'ont pas tenu l'infériorité. Joshua Samanski marque sur un rebond. #TeamFranceHockey#MilanoCortina2026
— Équipes de France Hockey 🏒 (@Hockey_FRA) February 17, 2026
Les Bleus reviennent à 3-1 dans ce barrage face à l'Allemagne.
L'Allemagne prend le large 3-0, et met un coup de casque sur la tête des joueurs français.
L'Allemagne double la mise !
Les Allemands mènent 1 à 0 dans ce match de barrage face aux Bleus.
GER 🇩🇪 1-0 🇫🇷 FRA
3'40 : L'Allemagne ouvre le score dès son premier powerplay par l'intermédiaire de Leon Draisaitl 😑#TeamFranceHockey#MilanoCortina2026
— Équipes de France Hockey 🏒 (@Hockey_FRA) February 17, 2026
L'équipe de France de hockey doit battre l'Allemagne en barrage pour continuer l'aventure olympique, et disputer les quarts de finale !
Les Bleus vont affronter les hockeyeurs allemands à 12h10 !
Nos Bleus sont à l’échauffement !
Coup d’envoi à 12h10 🔜 #TeamFranceHockeypic.twitter.com/nOgLzPIkp7
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❄️ #MilanoCortina2026 | ❌ Pierre Crinon suspendu par la Fédération jusqu'à la fin des JO après sa bagarre lors de France-Canada !
🇫🇷 L'équipe de France devra donc faire sans lui pour son barrage contre l'Allemagne à 12h10, où elle visera une qualification en quarts de finale. pic.twitter.com/vABmP2Om82
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La skieuse américaine Lindsay Vonn, qui a lourdement chuté lors des Jeux d'hiver de Milan-Cortina, est finalement sortie de l'hôpital, après plusieurs interventions chirurgicales.
Fabien Claude, Émilien Jacquelin, Quentin Fillon Maillet et Éric Perrot vont s'élancer pour le relais hommes des JO de Milan-Cortina, à 14h.