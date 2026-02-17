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En directJO 2026 : Fabien Claude, Émilien Jacquelin, Quentin Fillon Maillet et Éric Perrot sacrés en biathlon sur le relais

Quentin Fillon Maillet (à gauche) et Eric Perrot (à droite), déjà sacrés en relais mixte, vont s'élancer à 14h30 avec Fabien Claude, Émilien Jacquelin pour le relais hommes. [© Bildbryan / Icon sport ]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Les Français Fabien Claude, Émilien Jacquelin, Quentin Fillon Maillet et Éric Perrot seront alignés ce mardi pour le relais hommes des JO de Milan-Cortina. Dans le reste du programme de ce mardi 17 février, on attend du curling, du hockey sur glace et du bobsleigh. Suivez notre direct.
Alerte
Les Bleus sacrés en relais !

Fabien Claude, Émilien Jacquelin, Quentin Fillon Maillet et Éric Perrot décrochent l'or en biathlon sur le relais ! 

4-1 pour l'Allemagne, les espoirs bleus s'envolent
3-1, les Bleus réduisent l'écart

Les Bleus reviennent à 3-1 dans ce barrage face à l'Allemagne. 

Le 3e but douche les espoirs français

L'Allemagne prend le large 3-0, et met un coup de casque sur la tête des joueurs français.  

Et de 2 !

L'Allemagne double la mise ! 

L'Allemagne ouvre le score !

Les Allemands mènent 1 à 0 dans ce match de barrage face aux Bleus. 

Alerte
Le coup d'envoi est donné !

L'équipe de France de hockey doit battre l'Allemagne en barrage pour continuer l'aventure olympique, et disputer les quarts de finale ! 

Le match France-Allemagne se rapproche !

Les Bleus vont affronter les hockeyeurs allemands à 12h10 !   

 

Alerte
Après sa bagarre face au Canada, Pierre Crinon est suspendu par la Fédération française de Hockey
Alerte
Lindsay Vonn est sortie de l'hôpital

La skieuse américaine Lindsay Vonn, qui a lourdement chuté lors des Jeux d'hiver de Milan-Cortina, est finalement sortie de l'hôpital, après plusieurs interventions chirurgicales. 

Les quatre fantastiques attendus à 14h30

Fabien Claude, Émilien Jacquelin, Quentin Fillon Maillet et Éric Perrot vont s'élancer pour le relais hommes des JO de Milan-Cortina, à 14h.

Equipe de FranceJO 2026biathlon

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