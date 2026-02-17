JO 2026 : les Bleus en or sur le relais masculin de biathlon, la France bat son record de médailles aux Jeux olympiques d’hiver

Emmenée par Fabien Claude, Emilien Jacquelin, Quentin Fillon Maillet et Eric Perrot, la France a décroché l’or, ce mardi, sur le relais masculin des JO 2026 de Milan-Cortina pour offrir une 16e médaille à la délégation tricolore. Un record aux Jeux olympiques d’hiver.

Quatre garçons dans la légende. Emmenée par Fabien Claude, Emilien Jacquelin, Quentin Fillon Maillet et Eric Perrot, la France a décroché l’or, ce mardi, sur le relais masculin des JO 2026 de Milan-Cortina au terme d’une remontée fantastique. Et avec ce sacre, les Bleus ont offert une 16e médaille à la délégation tricolore. Un record aux Jeux olympiques d’hiver.

❄️ #MilanoCortina | 🇫🇷 QUEL FINISH ! Malgré un gros retard au départ, les Français ont brillamment remonté la course pour aller chercher la médaille d'or et écrire l'histoire ! Quelle performance ! 🥇🔥



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Tout avait pourtant très mal commencé. Premier relayeur français, Eric Fabien a été en difficulté sur les skis mais aussi derrière sa carabine avec un tour de pénalité à l’issue de son tir debout. Et il a transmis le relais Emilien Jacquelin à la 15e place avec 50 secondes de retard sur la tête de la course.

Mais le Grenoblois, médaillé de bronze sur la poursuite, a réalisé un nouveau numéro sensationnel sur la piste ainsi que face aux cibles pour replacer les Tricolores à la première place et lancé Quentin Fillon Maillet juste devant la Finlande et la Suède. Et il a assuré pour maintenir le relais bleu dans le trio de tête avec la Norvège et la Suède avant le passage d’Eric Perrot.

Malgré deux balles de pioche sur le debout, le leader de la Coupe du monde a tout donné et a été au bout de l’effort pour conquérir cette médaille d’or, remise sur le podium comme un symbole par un certain Martin Fourcade, et décrocher le seul titre qui manquait au biathlon masculin français.

Et cette récompense est historique à plus d’un titre. Non seulement il s’agit de la 16e médaille française en Italie, record de Sotchi en 2014 et de Pyeongchang en 2018 battu, mais c’est également la 5e médaille d’or française, record égalé, et le 4e sacre pour le biathlon tricolore, son plus haut total sur une même édition.

Et ce n’est peut-être pas encore fini aussi bien pour la France que pour les Bleus du biathlon avec le relais féminin, ce mercredi, puis les mass start, qui pourraient offrir une nouvelle fois leur lot d’émotions et de médailles.