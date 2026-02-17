JO 2026 : pourquoi le président des Etats-Unis Donald Trump pourrait-il se rendre en Italie ?

Absent lors de la cérémonie d’ouverture, le président des Etats-Unis Donald Trump pourrait effectuer le voyage jusqu’en Italie avant la fin des JO 2026 de Milan-Cortina.

Un invité surprise ? Donald Trump n’a pas assisté, le 6 février dernier, à la cérémonie d’ouverture des JO 2026 de Milan-Cortina. Mais le président américain pourrait tout de même se rendre en Italie avant la fin de cette édition, selon la presse transalpine. A une condition : que l’équipe des Etats-Unis se qualifie pour la finale du tournoi masculin de hockey sur glace, programmée dimanche (à 14h10), avec l'objectif d'assister au premier sacre olympique des Américains depuis 1980.

Un dispositif important pour assurer sa sécurité

Si sa venue n’est pas encore confirmée, les autorités italiennes seraient déjà en alerte pour préparer et encadrer au mieux cette visite. Alors que Donald Trump pourrait atterrir à bord de l’Air Force One samedi soir ou dimanche matin, il devrait bénéficier d’un important dispositif pour assurer sa sécurité. A l'image de celui du vice-président américain JD Vance qui avait été escorté par 45 véhicules lors de sa venue sur le sol italien pour la cérémonie d’ouverture.

Et en cas de venue, il n’est pas exclu que Donald Trump assiste également à la cérémonie de clôture dans la soirée à Vérone, les prochains Jeux olympiques étant organisés à Los Angeles en 2028. En revanche, aucune réunion ni rendez-vous politique ne devraient figurer à son programme.

Tout dépend désormais du parcours des Etats-Unis. Déjà qualifiés pour les quarts de finale de hockey, les Américains attendent de connaître leurs futurs adversaires. Et ils se seront opposés au vainqueur du match de barrage, ce mercredi soir, entre la Suède et la Lettonie.