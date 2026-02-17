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JO 2026 : une athlète italienne médaillée de bronze en big air, trois mois après une rupture du ligament croisé du genou

Flora Tabanelli a été victime d'une rupture du ligament croisé du genou droit en novembre dernier. Flora Tabanelli a été victime d'une rupture du ligament croisé du genou droit en novembre dernier. [Reuters]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Trois mois après une rupture du ligament croisé du genou droit, l’Italienne Flora Tabanelli a décroché une médaille de bronze en big air aux JO 2026 de Milan-Cortina.

Un authentique miracle. Devant son public, Flora Tabanelli a décroché une médaille de bronze, lundi soir, en big air aux JO 2026 de Milan-Cortina. Et l’exploit de l’Italienne est d’autant plus remarquable qu’elle a été victime d’une rupture du ligament croisé du genou droit il y a à peine trois mois.

«Je pensais que je n'y arriverais pas»

Au début du mois de novembre dernier, la jeune skieuse (18 ans) a chuté à l’entraînement mais il était inconcevable pour elle de renoncer à ce rendez-vous olympique à domicile. A l’image de la skieuse américaine Lindsey Vonn, elle a choisi de ne pas se faire opérer pour pouvoir défendre ses chances. 

Elle a tout de même suivi de longues semaines de rééducation et concouru avec une attelle en titane pour contrôler les mouvements de son genou. Avec réussite. «C’était une soirée incroyable, j’ai tout donné. C’était génial de voir ma famille et mes amis réunis pour me soutenir. Il y a trois mois, après ma blessure, je pensais que je n’y arriverais pas. Alors, quand je suis arrivée ici et que je me suis sentie plutôt bien, c’était déjà une victoire d’être là», a confié la championne du monde 2025 dans des propos rapportés par L’Equipe.

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Son objectif atteint avec cette médaille de bronze, après avoir terminé derrière la Canadienne Megan Oldham, sacrée championne olympique, et la Chinoise Eileen Gu, médaillée d’argent, elle va se retirer des pistes pour soigner son genou et «pour revenir plus forte la saison prochaine». 

JO 2026SportSki freestyleItalie

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