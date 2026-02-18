JO 2026 : le mari de Simone Biles échappe de peu à un vol à Milan

Jonathan Owens, mari de la gymnaste américaine Simone Biles, a expliqué dimanche qu’il avait été victime d’une tentative de vol à Milan, alors qu’il assistait aux JO.

L’individu a vite pris la fuite… En Italie pour assister aux Jeux olympiques d’hiver 2026 de Milan Cortina avec sa femme Simone Biles, Jonathan Owens, joueur des Bears de Chicago en NFL (football américain), a raconté dimanche sur X qu’un individu avait tenté de le voler.

«Quelqu’un a essayé de m’arracher mon sac à Milan, mais par réflexe, je l’avais attaché autour de ma main, donc il n’a pas pu l’attraper et s’est enfui en courant… mais c’est quand même dingue, a-t-il détaillé. De toute façon, il n’aurait jamais pu me l’enlever des mains. J’ai vu trop de vidéos TikTok de ce genre, alors j’étais préparé.»

«Ses bras allaient plus vite que ses jambes. Tu aurais dû voir sa tête quand il a réalisé que je m’étais retourné. (…) C’était trop drôle de voir comment il a commencé à s’enfuir quand il a vu qu’il ne pouvait pas me l’arracher des mains», a ajouté le sportif de 30 ans (1,85 m et 90 kg).

Jonathan Owens et Simone Biles, l’un des couples les plus glamours des Etats-Unis, sont mariés depuis près de trois ans.