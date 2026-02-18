JO 2026 : le président d’un club de foot ukrainien fait un don de près de 200.000 euros à Vladyslav Heraskevych, disqualifié à cause de son casque

Le président du club de foot ukrainien du Shakhtar Donetsk a fait un don de près de 200.000 euros à Vladyslav Heraskevych, disqualifié de l’épreuve de skeleton des JO 2026 en raison de son casque.

Un geste symbolique d’une très grande générosité. Le président du club de foot ukrainien du Shakhtar Donetsk a fait un don de 200.000 dollars, soit près de 170.000 euros, à Vladyslav Heraskevych, qui a été disqualifié de l’épreuve de skeleton des JO 2026 à cause de son casque. Une somme qui correspond à celle réservée aux médailles d’or ukrainiens en Italie.

Рінат Ахметов оголосив про передачу 10 млн грн на підтримку Влада Гераскевича @heraskevych 🇺🇦



Спортсмен та його тренерський штаб отримають від президента ФК «Шахтар» кошти, що дорівнюють призовим за олімпійське золото.



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«Je souhaite qu’il ait l’énergie et les ressources nécessaires pour sa carrière sportive, ainsi que pour lutter pour la vérité, la liberté et le souvenir de ceux qui ont donné leur vie pour l’Ukraine», a indiqué Rinat Akhmetov dans un communiqué publié par son club.

«Vlad Heraskevych s’est vu refuser la possibilité de concourir pour la victoire aux Jeux olympiques, mais il revient en Ukraine en véritable vainqueur. Le respect et la fierté qu’il a suscités auprès des Ukrainiens par ses actions resteront la plus belle des récompenses», a ajouté le président du Shakhtar Donetsk.

Porte-drapeau de son pays, Vladyslav Heraskevych était un prétendant à une médaille en skeleton. Mais l’athlète italien a été disqualifié par le Comité international olympique en raison de son intention de porter un casque avec le portrait de 24 sportifs ukrainiens qui ont perdu la vie depuis le début du conflit avec la Russie.

Si sa disqualification a été confirmée par le Tribunal arbitral du sport, Vladyslav Heraskevych n’entend pas baisser les bras et compte obtenir réparation. «Malgré la décision du TAS, je continue de croire sincèrement que je n’ai commis aucune des violations dont le CIO m’accuse. Je continuerai à me battre pour mes droits avec mon équipe d’avocats et je suis convaincu que nous porterons cette affaire devant la justice», avait-il écrit sur son compte Instagram. Cette affaire est donc encore loin d’avoir rendu son verdict.