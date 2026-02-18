JO 2026 : les Bleues en or sur le relais féminin de biathlon après une incroyable remontée

Emmenée par Camille Bened, Lou Jeanmonnot, Océane Michelon et Julia Simon, l’équipe de France a déroché, ce mercredi, l’or sur le relais féminin de biathlon des JO 2026 au terme d’une formidable remontée, offrant à la délégation tricolore sa 17e médaille. Sa 6e en or. Un nouveau record.

Un nouvelle remontada en or. Au lendemain du sacre des garçons, les Bleues ont à leur tour décroché l’or, ce mercredi, sur le relais féminin de biathlon des JO 2026 pour offrir à la délégation tricolore sa 17e médaille en Italie. Mais surtout sa 6e en or. Un nouveau record aux Jeux olympiques d’hiver.

❄️ #MilanoCortina2026 | 🇫🇷 UNE MÉDAILLE DE PLUS POUR LA FRANCE ! Les quatre françaises sont médaillées d’or, une performance incroyable signée C. Bened, L. Jeanmonnot, O. Michelon et J. Simon 🔥🏆



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Et comme les Bleus la veille, elles ont conquis ce titre olympique au terme d’une formidable remontée. Car les Tricolores étaient très mal embarquées à l’issue du premier relais de Camille Bened, qui avait été préférée à Justine Braisaz-Bouchet. En grande difficulté sur son tir debout, elle a fait un tour de pénalité avant de transmettre le relais à Lou Jeanmonnot à la 16e place avec 55 secondes de retard sur la tête de la course.

Mais à l’image d’Emilien Jacquelin, la leader de la Coupe du monde a assuré sur les skis et derrière sa carabine pour remonter à la 3e place à moins de deux secondes de la Lettonie. Océane Michelon a ensuite été tout aussi efficace sur la piste ainsi que face aux cibles avant de lancer Julia Simon, qui n’avait plus qu’à achever le magnifique travail de ses coéquipières. Et elle l’a fait de forte belle manière avec notamment un sans-faute au tir pour reléguer loin derrière la Suède et la Norvège et franchir la ligne d’arrivée avec le drapeau français à la main.

Avec cette victoire,l’équipe de France de biathlon a confirmé sa domination, avec des sacres sur les trois relais, et glané sa 10e médaille (5 en or). La 4e de ses JO pour Lou Jeanmonnot, après l’or du relais mixte, l’argent de l’individuel et le bronze du sprint, la 3e en or pour Julia Simon, après le relais mixte et l’individuel, et la 2e pour Océane Michelon, après l’argent du sprint, et la première de sa carrière pour Camille Bened.

Et l’incroyable moisson tricolore n’est peut-être pas encore terminée avec la mass start, programmée vendredi pour les hommes et samedi pour les femmes. Une occasion d’achever ces Jeux olympiques en beauté.