JO 2026 : suspendu après une bagarre, le hockeyeur français sera jugé en mai pour avoir frappé un adversaire

A l’origine d’une bagarre contre le Canada aux JO 2026 de Milan-Cortina, le hockeyeur français Pierre Crinon, qui évolue à Grenoble, sera jugé en mai pour avoir frappé un adversaire en championnat.

Il va avoir rendez-vous avec la justice. Pierre Crinon (30 ans) a refait parler de lui, dimanche, pour avoir été exclu après une bagarre lors de la lourde défaite de l’équipe de France contre le Canada aux JO 2026 de Milan-Cortina (2-10). Et alors qu’il a été suspendu par sa Fédération pour son attitude, l’international tricolore sera jugé le 27 mai prochain à Grenoble dans une autre affaire. Des poursuites ont en effet été engagées à son encontre pour des violences volontaires avec arme commises sur un gardien de l’équipe d’Angers à la fin du mois de novembre, a indiqué mardi le procureur de Grenoble.

Il a frappé le gardien d'Angers avec un gant renforcé

Le 30 novembre dernier, lors du match du championnat de France entre Grenoble et Angers, Pierre Crinon avait frappé au visage le gardien angevin Matthew O’Connor avec un gant renforcé. Ce dernier avait été victime d’un traumatisme facial, lui occasionnant trois jours d’ITT. Dans un premier temps, la procédure avait été classée sans suite en raison des sanctions disciplinaires prises contre Pierre Crinon, qui a été suspendu sept matchs.

Mais «compte tenu de la réitération de faits de violences (…) lors des Jeux olympiques contre un joueur canadien dimanche, le procureur constate que monsieur Crinon n’a pas su saisir l’opportunité de ce classement pour cesser tout comportement violent», a ajouté le parquet de Grenoble.

A sept minutes de la fin de la rencontre entre la France et le Canada, alors que les Bleus étaient largement menés au score, Pierre Crinon, sûrement frustré par la tournure des événements, en est venu aux mains avec Tom Wilson après une charge derrière la cage tricolore. Les deux joueurs se sont écharpés et ont échangé des coups de poings avant d’être séparés par les arbitres non sans mal. Et ils ont tous les deux été exclus pour 25 minutes, soit au-delà du temps restant avant la fin de la rencontre.

Convoqué par la Fédération française de hockey, il avait été suspendu jusqu’à la fin du tournoi olympique et n’avait pas participé au match de barrage de l’équipe de France perdu contre l’Allemagne (5-1). Une défaite synonyme d’élimination.