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JO 2026 : un chien-loup s'invite sur la ligne d'arrivée d'une course de ski de fond (vidéo)

Le bel animal a surpris les participantes et le public. [Anne-Christine POUJOULAT / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Un chien-loup s’est invité ce mercredi matin sur la ligne d'arrivée de l’épreuve olympique féminine de sprint par équipes en ski de fond à Milan-Cortina (Italie).

Une image hautement insolite. Un chien-loup s’est invité ce mercredi matin sur l’épreuve féminine de sprint par équipes en ski de fond des JO 2026 d’hiver à Milan-Cortina (Italie).

L’animal a sprinté en direction de la caméra, donnant lieu à des images d’une rare beauté en zoom mais particulièrement insolites au cours d’une épreuve des Jeux Olympiques

Deux fondeuses, la Grecque Konstantina Charalampidou et la Croate Tena Hadzic, lancées à pleine vitesse ont ensuite fait leur entrée dans la ligne droite avant de dépasser le chien-loup, le désorientant totalement au point de se rapprocher dangereusement des deux compétitrices.

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Pour l'anecdote, Oméga, pionnier de la photo-finish dès 1948, a partagé le cliché de la photo-finish réalisée lors du passage de la ligne d'arrivée par le chien-loup, offrant ainsi une image insolite d'une grande rareté. 

L'animal a passé la ligne d'arrivée devant un public amusé puis il a été pris en charge par les organisateurs et remis à ses propriétaires grâce à son collier. 

JO 2026ski de fondLoup

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